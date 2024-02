Drugo izdanje konferencije MoStart: Digitalni asistenti, umjetna inteligencija i obrazovanje

Nakon iznimno uspješne prve međunarodne konferencija o digitalnoj transformaciji u obrazovanju i primjenama umjetne inteligencije MoStart, u organizaciji Centra za informacijske tehnologije SUMIT i Sveučilišta u Mostaru održat će se drugo izdanje konferencije. Teme ovogodišnje konferencije su digitalni asistenti i asistivne tehnologije, a događaj će se održati od 24. do 26. travnja 2024. u Mostaru.

Cilj ovog znanstveno-stručnog skupa je okupiti stručnjake koji se bave umjetnom inteligencijom i njenom primjenom u svim područjima ljudskog života, a posebice u obrazovanju. Konferencija je tematski podijeljena na tri dijela: obrazovanje, znanost i IT. Događaj će ponuditi dinamičan program koji uključuje tehničke sesije, govore i zanimljive radionice, pružajući sveobuhvatno i raznoliko iskustvo učenja za sudionike.

Obrazovni dio MoStart konferencije ima za cilj inspirirati sve sudionike obrazovnog procesa iz osnovnih i srednjih škola da nastave sa stalnim učenjem i jačanjem svojih kompetencija. Sudionici će imati priliku kroz niz radionica i predavanja upoznati se s najnovijim tehnologijama i mogućnostima u obrazovanju te podijeliti vlastita iskustva. Osim toga, ove godine bit će izabran i najdigitalniji nastavnik. Uvodno predavanje prvoga dana održat će Siniša Grgić, trenutni veleposlanik Hrvatske u Švedskoj i Latviji. Na konferenciji će biti predstavljena i moderna, intuitivna i sigurna digitalna platformu za upravljanje predškolskim ustanovama i kvalitetnu komunikaciju vrtića i roditelja za predškolske ustanove Okitoki.

Znanstveni dio usmjeren je na digitalnu transformaciju u obrazovanju i aplikacije umjetne inteligencije. Obuhvaća širok spektar tema temeljenih na tehnologiji, uključujući inteligentne sustave podučavanja, proširenu stvarnost u obrazovanju i robotiku u obrazovanju. Kao i prošle godine, najbolji radovi bit će objavljeni kao dio serije knjiga Komunikacije u računarstvu i informatici izdavača Springer, uz mogućnost objave i u uglednom časopisu SN Computer Science istoga izdavača. Uvodna predavanja održat će cijenjeni profesor Koiti Hasida sa Sveučilišta u Tokiju te profesor Frederic Sudraud sa Sveučilišta u Limogesu iz Francuske.

IT dan bit će prilika za povezivanje sa zajednicom programera, inženjera i tehnoloških entuzijasta iz čitave regije. MoStart konferencija će biti domaćin impresivnim panelima s najnovijim trendovima u industriji. Obzirom na velik broj tvrtki i organizacija koje će sudjelovati te broja učenika i studenata kojima je ulaz na konferenciju u potpunosti besplatan, ovo će biti izvrsna mogućnost za sve one koji traže nove talente i sve one koji žele karijeru usmjeriti u ovom području.

Više informacija o programu i prijavi doznajte na internetskoj stranici te Instagramu, LinkedInu i Facebooku konferencije.