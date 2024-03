Usluge malog tima sveučilišta iz BiH danas koristi milijun korisnika

Prošlo je više od desetljeća od početka korištenja eDnevnika u Hrvatskoj, a ove godine svoj deseti rođendan slavi i "iksica". Dok je nama njihovo korištenje postalo uobičajeno u susjedstvu nam nije tako. Takva rješenja dostupna su tek posljednjih godina u Bosni i Hercegovini i to zahvaljujući djelovanju Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru (SUMIT).

Sveučilište u Mostaru (SUM) predvođeno prof. dr. sc. Zoranom Tomićem i voditeljem SUMIT-a prof. dr. sc. Tomislavom Volarićem u kratkom razdoblju postigli su značajne rezultate po pitanju digitalizacije ne samo Sveučilišta, nego čitavog bh. obrazovnog sustava.

Pandemija kao katalizator razvoja

Kako nam je kazao član SUMIT-a Robert Rozić, najveći katalizator digitalizacije SUM-a bila je pandemija koja je ubrzala prelazak u digitalno okruženje kako bi se nastavni proces mogao nesmetano odvijati. Unatoč izazovnom razdoblju brojčano mali SUMIT tim realizirao je značajne projekte kojim su postali pioniri u akademskoj zajednici u BiH.

"Cijelu digitalizaciju prati naš osnovni projekt za digitalni identitet - eduID, koji omogućuje jedinstvenu prijavu na sve usluge. Nakon toga slijedi nam Informacijski Sustav Sveučilišta (ISS) i sustav za eUčenje – SUMARUM", kaže Rozić. U sklopu ISS razvijena je i aplikacija eIndeks kojom je ukinuta potreba za papirnatim indeksom, čime je SUM postalo prvo javno bh. sveučilište koje je u potpunosti ukinulo indeks i zamijenilo ga "iksicom".

Nadalje, pojašnjava Rozić, razvijen je sustav SUMIT eUpisi za elektroničke upise na fakultet, koji prati korisnika i kroz osnovnu i srednju školu. Cijeli projekt zaokružen je aplikacijom eSUM - portalom koji objedinjuje sve aplikacije razvijene u sklopu digitalizacije. Taj proces je, prema utvrđenim analizama, ostvario pozitivan utjecaj na sve dionike unutar sveučilišne obitelji. Digitalizacija je, tvrdi Rozić, doprinijela povećanju učinkovitosti, transparentnosti i konkurentnosti mostarskog Sveučilišta.

Omogućili digitalizaciju obrazovanja u BiH

Osim digitalizacije samog Sveučilišta tim SUMIT-a, unatoč općepoznatom složenom birokratskom sustavu, uspijeva realizirati projekte izvan visokog obrazovanja. U procesu digitalizacije obrazovanja BiH sudjeluju sve županije, odnosno osnovne i srednje škole u BiH koji nastavni plan i program izvode na hrvatskom jeziku, osim Hercegovačko-neretvanske županije.

"SUMIT je za njih razvio elektroničku matičnu knjigu eMatica te digitalni oblik razredne knjige eDnevnik. Kroz sustav eMatica vodi se evidencija svih djelatnika i učenika te se izrađuju svi tipovi svjedodžbi za učenike. eDnevnik je dostupan i kao mobilna aplikacija namijenjena učenicima i roditeljima. Važno je spomenuti i razvoj sustava za elektroničke upise u osnovne i srednje škole - eUpisi, čime je osiguran transparentan i jednostavan način upisa", navodi Rozić.

Programerski tim SUMIT-a "koristi razne tehnologije i uvijek se trudimo pronaći sredinu između najnovijih aktualnih tehnologija koje se mijenjaju velikom brzinom i jednostavnosti održavanja radi upravljanja vremenom i rokovima".

"Svi sustavi su razvijeni koristeći open source tehnologije kako bi se osigurala fleksibilnost i skalabilnost. Ključne tehnologije koje koristimo uključuju Laravel razvojni okvir za backend (php) i Vue.js (Nuxt.js za SSR) za frontend razvoj. Baza podataka koja se najčešće koristi je MariaDB, što predstavlja open source inačicu MySQL-a. Za razvoj mobilnih aplikacija za Android i iOS platforme, koristimo Flutter, pružajući jedinstveno iskustvo na različitim platformama", pojašnjava Rozić, član SUMIT-a.

Dodaje kako su razvili i neke in-house mini frameworke koji olakšavaju i ubrzavaju razvoj njihovih aplikacija. Najveći izazov je, tvrdi Rozić, pokriti veliki broj zahtjeva naručitelja i korisnika aplikacija u što kraćem mogućem roku. Ovakav pristup, kaže on, omogućuje SUMIT-u da ostane u koraku s najnovijim tehnološkim trendovima i osigura konkurentnost svojih digitalnih rješenja.

Projekti za hrvatske institucije

Mostarska verzija SRCE-a ima uspješnu suradnju sa institucijama i tvrtkama iz Hrvatske. Upravo sa SRCE-m i surađuju, a tu je još i niz drugih partnera. "Najvažnije je spomenuti SRCE, CARNET, REGOS, MHB, FER i brojne druge. Ranije spomenuti sustav eduID razvijen je u suradnji sa SRCE-m. SUMIT je sudjelovao na projektu eŠkole s CARNET-om, a neki od projekata su CARNET ID, Info, Loomen i edutorij. Također, SUMIT je sudjelovao i na izradi sustava MojaMirovina u partnerstvu s REGOS-om, HZMO-m i Svjetskom bankom. Za Ministarstvo hrvatskih branitelja izrađen je sustav za digitalizaciju gradiva Domovinskog rata – ARDORA", ističe Rozić.

Broj izravnih i neizravnih korisnika sustava koje je razvio IT tim mostarskog sveučilišta se, kažu, može procijeniti na preko milijun korisnika. "U tu brojku ubrajamo korisnike eduID na SUM-u (djelatnici i studenti) te školama (učenici i nastavnici) oko 100 tisuća korisnika. Nadalje, tu su korisnici sustava razvijenih za CARNET, što broji više od pola milijuna korisnika, kao i korisnike sustava poput MojaMirovina, ARDORA, itd., koji također broje između 200 i 300 tisuća korisnika", kaže Rozić.

Buduće inicijative SUMIT-a, navodi Rozić, uključuju nastavak unapređenja i digitalizacije procesa. "U suradnji s Centrom za umjetnu inteligenciju SUM AI planirana je implementacija naprednih tehnologija umjetne inteligencije u digitalne platforme za učenje kako bi se pratio trend personaliziranog i interaktivnog učenja. Također, planiran je nastavak suradnje s industrijskim partnerima te razvoj inovativnih rješenja prilagođen potrebama obrazovnog sektora".

Razmjena ideja na MoStart konferenciji

Cilj djelovanja SUMIT-a nije samo izrada aplikacijskih rješenja nego širenje znanja i aktivno sudjelovanje u raspravama o aktualnim temama. Tim povodom će se od 24. do 26. travnja u Mostaru održati drugo izdanje međunarodne, znanstveno-stručne konferencije o digitalnoj transformaciji u obrazovanju i primjenama umjetne inteligencije - MoStart. SUMIT je uz SUM domaćin konferencije, a ovogodišnja tema je "Digitalni asistenti i asistivne tehnologije”.

"Konferencija MoStart podijeljena je u tri dana - obrazovanje, znanost i IT te okuplja širok spektar stručnjaka u ovim poljima iz regije, ali i iz ostatka svijeta. Tema je itekako aktualna i zanimljiva, a uz mnoštvo zanimljivih predavača, panela i radionica definitivno se isplati posjetiti konferenciju, čuti nešto novo te razmijeniti iskustva u ovome polju", kaže Rozić.

Poseban interes prošle godine je vladao za trećim, IT danom, MoStarta. Treći dan konferencije, ističe Rozić, zaokružuje cijelu konferenciju i prikazuje primjenu i izradu tehnologija o kojima se govorilo prethodna dva dana. "Posjetitelji mogu očekivati niz zanimljivih aktivnosti. To uključuje predavanja stručnjaka iz IT sektora o najnovijim trendovima, tehnologijama i praksama. Dio programa su i panel rasprave o aktualnim temama i izazovima u području IT-a koje pružaju mogućnost za razmjenu ideja i iskustava među stručnjacima i sudionicima", kaže nam ovaj član SUMIT-a.

Istoga dana planirano je predstavljanje studentskih ideja i projekata koje su razvijene u sklopu njihovog Hackatona. "Obzirom na prošlogodišnji interes, može se očekivati i bogat dio programa koji se odnosi na networking, a omogućuje posjetiteljima povezivanje s drugim profesionalcima iz industrije i razmjenu iskustva i ideja. U svakom slučaju smatram da ovu konferenciju ne bi trebali zaobići ukoliko ste zaljubljenik u AI i nove tehnologije, a usput i posjetiti sunčani Mostar u proljetnim danima", poručuje Robert Rozić, član Centra za informacijske tehnologije Sveučilišta u Mostaru.