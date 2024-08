IT događaj koji morate posjetiti nakon godišnjeg odmora – The Geek Gathering 2024

Osijek će 3. i 4. listopada postati središte tehnoloških inovacija i kreativnosti jer i ove godine stiže događaj koji će okupiti hrvatsku IT scenu u srcu Slavonije

Sada već tradicionalno, The Geek Gathering, jedno od najvećih IT okupljanja u regiji, održat će se 3. i 4. listopada u Osijeku. Ove godine, The Geek Gathering će tematski biti podijeljen na keynote, product, biznis i dizajn track te će se održati na četiri lokacije u centru Osijeka uključujući Kino Urania, Gradsku i sveučilišnu knjižnicu, Sakuntala park te Caffe bar Tricu.

Neka od poznatih imena hrvatske IT scene koja će se ove godine pojaviti na TGG-u su: Ivan Runje (Hrvatski Telekom), Miroslav Štampar (Intel 471), Martin Morava (Devōt), Bojan Alikavazović (INFIGO IS), Vjeran Vlahović (Netgen), Mirna Horvat (Leapwise), Željko Rumenjak (Mink Inc.) i mnogi drugi.

"Našom anti-konferencijom i njezinim posebnostima želimo pokazati s čim se ne slažemo, čemu se protivimo i što želimo promijeniti. Želimo potaknuti maštu, kreativnost svih ljudi, stvoriti želju za inovacijom, želju za stvaranjem. Na vrlo poseban način smo se povezali s riječi gathering, jer The Geek Gathering nije konferencija već višednevno okupljanje tehnoloških optimista i geek-ova s različitom svrhom u odnosu na događanja na koje je IT zajednica navikla", rekao je Feđa Ivanšić, predsjednik The Geek Gathering udruge.

Ove godine, The Geek Gathering dodatno je obogatio svoj program STEM radionicama za djecu i roditelje te je u suradnji s inicijativom Rezolucija Zemlja počeo raditi na tome da postane no-trash, green as possible event (događaj bez otpada).

Svi zainteresirani mogu kupiti svoju ulaznicu putem službene web stranice gdje mogu pronaći više informacija o rasporedu predavanja i popis predavača. Broj mjesta je ograničen, stoga organizatori pozivaju sve zainteresirane da na vrijeme kupe ulaznicu kako ne bi propustili priliku sudjelovati u ovom događaju.

Dva dana učenja, razmjene iskustava, upijanja najnovijih trendova, stvaranja novih poznanstava i poslovnih veza, dobrog druženja, uživanja i zabave – sve to donosi The Geek Gathering 2024.