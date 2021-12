IT industrija jasno poručila što joj treba da prodiše

Izvoz IT industrije u prošloj je godini premašio 9 milijardi kuna te time dosegao udio od 6,4 posto u ukupnom izvozu Hrvatske. Industrija je zadržala i učvrstila svoj rang na listi najpoželjnijih poslodavaca. Za 35.000 zaposlenih u toj branši prosječna plaća je iznosila 9.000 kuna, što je za gotovo 400 kuna više od prethodne godine. Rezultati su dosljedno izvanredni i kada ih usporedimo s ostalim gospodarskim granama, a posebice kada uzmemo u obzir pandemijske okolnosti u kojima su posljednje brojke nastale.

Brojke su to iz posljednje Analize IT industrije koju Hrvatska gospodarska komora i njezino Udruženje za IT sada već tradicionalno pripremaju i koja je predstavljena na konferenciji IT industrija kao pokretač rasta i razvoja: Analiza stanja i sljedeći potezi, uz pokroviteljstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

"No, jedno su brojke, drugo je stvarni život. Hrvatska IT industrija može puno više," rekao je potpredsjednik HGK za industriju i održivi razvoj Tomislav Radoš, koji je istaknuo dvije ključne aktivnosti koje mogu industriji pomoći da "prodiše" i da se razvije do kraja.

"Prvo je da u postojećoj reviziji Strategije pametne specijalizacije IT industrija postane vertikalna industrija. Tada bi se otvorila mogućnost produktivizacije IT industrije, dakle prijelaz s usluga na proizvode jer bi tvrtke mogle do sredstava za istraživanje i razvoj vlastitih proizvoda, a ne komponenti za druge. Imamo još tri mjeseca za tu prvu stavku. Druga stvar je da IT industrija treba sudjelovati u digitalnoj transformaciji društva. Strategija digitalne transformacije neće moći biti realizirana bez jakog IT sektora," rekao je Radoš, napomenuvši da se radi o minimalno nužnoj promjeni institucionalnih uvjeta koja bi omogućila da industrija prijeđe određene razine konkurentnosti na europskoj sceni.

Uključuje se i Vlada

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja Mile Horvat na konferenciji je i najavio donošenje strateških okvira kojima će se omogućiti daljnji razvoj digitalizacije: Nacionalni plan digitalne transformacije i Nacionalni plan razvoja umjetne inteligencije te Strategiju pametne specijalizacije.

Da ova skupina snažnih i otpornih 5.700 tvrtki zaslužuje biti prioritetna zadaća države i svih relevantnih institucija potvrdile su i tvrtke sudionici konferencije.

"U DNK IT kompanija ugrađena je promjena. Kada pričamo o promjeni, jedan od temelja je sagledavanje trenutne situacije. Zato je kontinuitet analize HGK jako važan svima nama i našim partnerima. Onda i institucije mogu bolje razumjeti što to radimo i kako zajedno možemo ostvariti bolje rezultate. No, trebamo brži tempo promjena," rekao je predsjednik Udruženja za IT HGK Goran Mrvoš. Također je istaknuo da je istraživanje i razvoj ključan dio industrije, bez toga ne možemo konkurirati globalno. "Treba isprobavati, uložiti vrijeme, doživjeti i neuspjehe prije uspjeha. Sve to košta", rekao je Mrvoš.

Startupi na putu za Las Vegas

Jedan od ciljeva IT industrije je svakako i stvoriti uvjete da inovativnih i globalno konkurentnih tvrtki ima sve više, stoga je posljednja analiza HGK po prvi put uključila i pilot anketu o startupima. Većina ih kao svoju snagu ističe razvoj softvera, zatim inovacije i istraživanje te poduzetništvo. Kada govorimo o najvećim izazovima, polovica startupa upire prstom u financije. Na drugom mjestu je ekonomsko okruženje, a na trećem mjestu je nepredvidivost tržišta.

O izazovima i prilikama za ovakve tvrtke bilo je riječi na drugom panelu konferencije na kojem su sudjelovali startupi koji će se predstaviti u Las Vegasu u siječnju na CES-u, najvažnijem svjetskom sajmu potrošačke elektronike. Dakako, riječ je o pobjednicima posljednja četiri izdanja Bugovog natjecanja poslovnih ideja Idea Knockout. Na panelu su tako sudjelovali ključni ljudi startupa sportreact (Anto Širić), Codelab (Stjepan Jelušić), Iron Bull (Ante Medić) i Orqa (Ivan Jelušić), uz moderiranje Dragana Petrica.

Očekuje se dvoznamenkasti rast

Nakon usporavanja IT industrije u pandemijskoj 2020., u ovoj i sljedećoj godini očekuje se povratak dvocifrenim stopama rasta. U 2021. trebala bi porasti za 11%, na gotovo 31 milijardu, dok bi sljedeće godine prihodi trebali doseći više od 34 milijarde kuna. Misao vodilja konferencije je da je IT industrija već dokazala svoje kapacitete – da može biti uspješna i da može pomoći i ostatku gospodarstva da joj se pridruži na tom putu. Ove tvrtke već su agilne u svom poslovanju, sada traže da svi uključeni zajednički pristupe i agilnom rješavanju problema koji im onemogućuju daljnji rast i razvoj.