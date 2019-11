Još samo tjedan dana do Advanced Technology Daysa

Idući tjedan, u srijedu i četvrtak, 4. i 5. prosinca, petstotinjak IT stručnjaka okupit će se na 15. Advanced Technology Daysima powered by Microsoft u Plaza Event Centru u Zagrebu. Sudionici će moći birati između 67 predavanja koja će održati 56 domaćih i stranih predavača. Raspored predavanja objavljen je na webu, a ATD-ovci će moći kreirati vlastiti raspored uz pomoć ATD aplikacije u kojoj će odabrati svoje favorite između predavanja koja će se istovremeno održavati u 5 dvorana Centra.

15. izdanje ATD će proslaviti velikim partyjem u srijedu u dvorani Kornati te prvim ATD IT pub kvizom.

Dvodnevni program donijet će niz predavanja na temu aktualnih tehnologija te predstaviti uspješne primjere tehnoloških rješenja. Vedran Kesegić, Microsoft Certified Master za SQL Server s više od 18 godina iskustva, održat će predavanje Storage Gotchas in Amazon, Azure and on Prem, tijekom kojeg će se baviti izazovima prijelaza tvrtke u cloud, od nejasnih i pogrešnih informacija, do postavki i odabira koji mogu utjecati, odnosno pogoršati performanse. Na ATD se vraća i Vjekoslav Babić, Microsoft MVP i svjetski poznat stručnjak za Dynamics 365 Business Central! Tijekom svog predavanja Be Cool with Business Central: optimizing front end with React + Redux govorit će o tome kako uz pomoć Reacta+ i Reduxa kreirati nevjerojatan front-end, čak i kada je u back-endu nešto tako „dosadno“ ili neočekivano kao što je Business Central.

Fisnik Doko, certificirani Microsoft i ISTQB trener i software arhitekt iz Makedonije, prvi puta stiže na Advanced Technology Days. U fokusu njegovog predavanja Predictive Analysis with Microsoft SQL Server R Services bit će R koji ubrzano postaje vodeći programski jezik na području podatkovne znanosti i statistike. Tijekom predavanja će ilustrirati kako Microsoft SQL Server podrškom za R jezik unutar baze podataka može pomoći ispuniti zahtjeve u sve predvidljivijem svijetu.

Program će u četvrtak u 14:00 u dvorani Kornati okupiti sve sudionike ATD-a, koji će moći poslušati live podcast u režiji ekipe iz Surovih strasti, najpopularnijeg domaćeg business podcasta „za ljude koji imaju strast za životom“. Ugostit će Marka Rakara (MRAK services) i Alena Delića (Diverto) s kojima će u svom stilu, otvoreno i ležerno, razgovarati o vječnoj IT top temi – sigurnosti.

Party i pub kviz

Da bi se dostojno obilježilo 15. izdanje, na ATD se u srijedu, 4. prosinca, vraća party! Svi sudionici su pozvani na veliki ATD party od 20:00 u dvorani Kornati u Plaza Event Centru, a uz odličnu glazbu za koju su zaduženi jamIT, najjači domaći IT rock band, te DJ Jurki, organizatori su pripremili i prvi veliki ATD IT pub kviz. Kviz će se igrati u ekipama s tri do četiri člana, a obzirom da je broj sudionika ograničen, potrebno je unaprijed prijaviti ekipu. Prijave su otvorene isključivo za sudionike ATD-a. Tri prvoplasirana osvojit će i vrijedne nagrade: kotizacije za WinDaysXX konferenciju za cijeli tim, kotizacije za 16. ATD za sve članove i kotizacije za 6. Whisky Fair Zagreb za sve članove ekipe. Više informacija dostupno je na prijave@mpg.hr.

Prijave za konferenciju otvorene su online do 3. prosinca 2019. u 12:00. Cijena kotizacije iznosi 950,00 kn + PDV za oba konferencijska dana.