Najavljujemo nastupe stranih predavača na .debugu: od pr0na do fluttera

Za .debug, koji će se održati 2. i 3. lipnja u Algebri i Laubi u Zagrebu, spremno je 66 predavanja i panela, razmještenih u četiri paralelna tracka. Sveukupno će se na pozornicama izmijeniti 90 predavača, a dio njih i ove će godine na .debug stići izvan Hrvatske. Iz bogatog programa izdvajamo kratke opise njihovih predavanja, a više detalja o tim nastupima možete potražiti u rasporedu konferencije.

Tom Kozačinski, Product Design Consultant & Stand Up Comedian

Tomislav je rodom "naš", ali živi i radi u Londonu. Njegovo predavanje naslovljeno je "Incognito mode – UX of pr0n", a po tome je prilično jasno o čemu se radi. Koliko je porno industrija promijenila tehnologiju u povijesti, a kako to čini danas? Ovo predavanje jamči dobru zabavu…

Stephen Hau, CEO kompanije Newfire Global Partners

Predavanje Stephena, koji dolazi iz SAD-a, govorit će o opravljanu vlastitom karijerom od inženjera do poduzetnika. Taj put on je prošao i sam, pa ima mnogo toga za podijeliti s našom publikom.

Đorđe Vukotić, Chief Sales & Operations Officer tvrtke Joberty

U predavanju "Spoj iz snova, ili kako pronaći svojeg idealnog poslodavca" developeri će dobiti brojne savjete o razvoju svoje karijere i potrazi, ne za savršenim poslodavcem, već za onim koji je upravo za njih "spoj iz snova". Đorđe dolazi iz Srbije.

Dave Burchfield, Director of People Strategy u lancu brze prehrane McDonald's

Dave će se iz SAD-a videom uključiti u predavanje kolege mu iz Spana, Mladena Marasa. Govorit će o tome koja ideja leži iza implementacije Workplace kolaboracijske platforme u McDonald's na globalnoj razini, gdje govorimo o 38.000 restorana diljem svijeta.

Pawel Sucholbiak, EPAM, Lead Software Test Automation Engineer

Pawel dolazi iz Švicarske, a predavanje će mu se baviti tematikom git-a. Zašto je tako teško započeti raditi s njime, kako pomoći drugima da razumiju git te dođu u fazu u kojoj s njime više nemaju problema.

Kristina Dženopoljac, Serengeti, Angular developer

Kristina je mid software developer u srpskoj podružnici tvrtke Serengeti, a tema njezinog predavanja je Micro Frontend arhitektura u Angular aplikacijama, pa je i samo predavanje namijenjeno primarno Angular developerima. Ona će, pak, sudjelovati i u "ženskom" panelu, u kojem ćemo čuti iskustva developerki koje su ujedno i majke.

Vitor Spencer, Agrivi, Senior Software Developer

Vitor je rođen u Mozambiku, ali je odrastao u Portugalu. Danas radi u hrvatskoj agtech kompaniji Agrivi. Njegovo predavanje "Forging Revolutions: The Agriculture example" odgovorit će na pitanje kada je poljoprivreda postala kul i zašto je to posao budućnosti…

Helena Jovčić, Cloud Solution Architect u Nephosu

Helenino je predavanje naslovljeno "CI-CD in multi-vendor, multi-cloud world", a budući da je riječ o iskusnoj predavačici koja često drži radionice, webinare i druga predavanja, očekuje se također zanimljivih pola sata.

Adam Hosman, EPAM, Software Engineer

Adam dolazi iz švicarske podružnice EPAM-a, kao i kolega mu Pawel. Naslov predavanja je "Abstractions: the good and the bad", a govori o konceptu apstrakcija i tome kako se s njime boriti u programiranju. Adam će se u predavanju poslužiti i jednom glazbenom točkom, pa preporučamo da ga poslušate.

Robert Merten, Director Development Shop Applications u About You

Robert dolazi iz poznate e-Commerce platforme, a geografski gledano iz Njemačke. Govorit će o tome kako samo 5 developera, uz pomoć Fluttera, opslužuje preko 10 milijuna korisnika. Naravno, riječ je o stvarnom primjeru iz njegove kompanije.