Održan je prvi dan 15. Advanced Technology Daysa

15. izdanje Advanced Technology Daysa powered by Microsoft u Plaza Event Centru okupilo je više od 600 IT stručnjaka koji su mogli saznati više o novostima na području razvoja mobilnih i web rješenja, kontejnera, DevOpsa, modernih podatkovnih tehnologija, AI-a, hibridnog oblaka, Serverlessa i poslovnih IT rješenja

Konferenciju su, u ime organizatora, predstavnika hrvatske IT zajednice, otvorili Domagoj Pavlešić (Dizzy.hr) i Tomislav Tipurić (Nephos). Kratko su predstavili razvoj ATD-a od malog jednodnevnog okupljanja za 70-ak sudionika u organizaciji Microsofta do dvodnevne konferencije za više od 600 IT stručnjaka, koju posljednje tri godine organiziraju članovi IT zajednice. Iako su mijenjali format, termine i trajanje, Advanced Technology Daysi su zadržali svoju orijentaciju na stručan, kvalitetan i aktualan tehnološki sadržaj koji donose vrhunski IT stručnjaci iz Hrvatske, regije i inozemstva, te (p)ostali konferencija koja okuplja IT zajednicu i pruža niz prilika za networking i suradnju.

Tijekom otvaranja predstavljene su i tri ključne teme konferencije: Tomislav Tipurić napravio je uvod na temu mikroservisa o kojima je kasnije govorio na svom predavanju, Damir Dobrić (daenet) pokazao je demo o tome kako njegova tvrtka koristi machine learning za klasifikaciju objekata, a Marin Franković (Span) predstavio je Azure Blueprints, uslugu koja omogućuje bolje upravljanje i kontrolu nad resursima koje koristimo u Azureu primjenom unaprijed propisanih pravila na Azure pretplatama ili grupama pretplata. Na kraju otvaranja organizatori su otkrili i termin i lokaciju jedne od najvećih regionalnih tehnološko – poslovnih konferencija – WinDaysi će svoj 20. rođendan proslaviti u Rovinju od 21. do 24. travnja 2020.

Nakon otvaranja sudionici su mogli odabrati između predavanja koja su se paralelno održavala u 5 dvorana Centra. U programu su danas sudjelovala 34 predavača koji su održali 36 predavanja. Marco Hochstrasser (nexoya) prvi puta je predavao na ATD-u. Na svom predavanju 5 reasons why GraphQL will replace REST very soon objasnio je zašto misli da će GraphQL zbog učinkovitosti, organizacije i autentikacije vrlo brzo zamijeniti REST. Poslijepodne je održao još jedno predavanje – Anomaly detection for time-series data, a machine-learning usecase – na kojem se bavio primjenom machine learning algoritama za detekciju anomalija te kroz demo pokazao kako koristiti postojeće open source frameworke s dostupnim marketinškim podacima te što se iz njih može dobiti. Luka Manojlovič (MA-NO), Microsoft MVP za područja Consumer Security, Management Infrastructure i Small business server, predstavio je novosti koje donosi Windows server 2019 te pokazao nekoliko scenarija i iskustava postojećih implementacija rješenja baziranih na Storage spaces direct tehnologiji. Ivica Ivančić (Microsoft) na svom predavanju je govorio o Microsoft Power Platformi i o tome kako ova low-code platforma omogućuje brzi razvoj aplikacija i automatizaciju procesa. Vedran Vučetić (Constructor.io) imao je dva predavanja. Na prvom je na praktičnom primjeru predstavio znanja i iskustva stečena na projektu postavljanja automatskog skaliranja SaaS proizvoda u više regija s naglaskom na odabir ispravnih mjernih podataka za skaliranje. Drugo predavanje bavilo se prednostima i razlozima za korištenje Helma u sklopu Kubernetes klastera. Damir Dobrić održao je predavanje How to build modern backends. Obzirom da je sve teže dizajnirati robustan, pouzdan, skalabilan sustav koji je jednostavan za upotrebu, Dobrić je uz pomoć niz praktičnih demoa pokazao prednosti kreiranja naprednih i modernih backendova uz pomoć teorije Actor Programming Model i Azure Service Busa. Vjekoslav Babić, Microsoft MVP i svjetski autoritet za Dynamics 365 Business Central, predstavio je neke od mogućnosti Business Centrala pri kreiranju front-enda uz pomoć Reacta+ i Reduxa.

Sutra sudionike očekuje još 30 predavanja i panel rasprava u režiji ekipe iz Surovih strasti, najpopularnijeg domaćeg business podcasta. Ivan Voras ugostit će Marka Rakara (MRAK services) i Alena Delića (Diverto) s kojima će porazgovarati o jednoj od bezvremenskih IT ključnih tema, sigurnosti, a sudionici će se također moći uključiti sa svojim pitanjima.