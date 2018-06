SAP NOW Zagreb 2018 održan u kinu Europa

Prvo izdanje događanja SAP NOW Zagreb, ponovilo je uspjeh svog prethodnika SAP Foruma te okupilo preko 600 domaćih i stranih stručnjaka koji su kroz seriju predavanja, primjera iz prakse i panela raspravljali o budućnosti inteligentnih tvrtki

SAP NOW je otvorila Sonja Popović, direktorica tvrtke SAP d.o.o., koja je naglasila kako se poslovanje budućnosti temelji na pametnom povezivanju ljudi, tehnologija i kompanija: „Tvrtke će morati postati inteligentne i prigrliti inovativna rješenja kao što su Big Data, Internet stvari, napredna analitika i strojno učenje ako žele doći do novih uvida, ubrzati odlučivanje i poboljšati poslovne procese. One koje budu najuspješnije u tome neće se morati brinuti za svoju budućnost.”

Nakon govora dobrodošlice Sonje Popović, Martin Wezowski, glavni dizajner tvrtke SAP i futurist te Upen Barve, direktor Inovacijskog centra tvrtke SAP održali su predavanje o dizajniranju budućnosti. Tijekom predavanja Martin Wezowski rekao je: „Tehnologija predstavlja ljudsku evoluciju, stvara igralište za rad usmjeren čovjeku, nazivam ga “Humachine", što je simbioza između ljudske kreativnosti i empatije te strojne inteligencije što otvara nove svjetove naše mašte u vremenu u kojem “sada” nikada nije bilo tako kratkotrajno.”

Uz već navedene govornike, na događanju SAP NOW 2018 su kao predavači sudjelovali stručnjaci i vodeći poslovni ljudi iz domaćih tvrtki uključujući Atlantic, Orbico, KING ICT, OMCO, Iskon i HRT, koji su govorili o inovativnim poslovnim projektima, Nadalje, tijekom događanja predstavljeni su i zanimljivi slučajevi iz prakse poput Intelligent Stadium i SAP Soccer Showcase 2.0., a održana je i diskusiju „Sonjin kutak“ tijekom koje su sudionici iz Iskona, JGL-a i Effiepointa razgovarali o inovacijama te njihovoj važnosti.

Sonja Popović, direktorica tvrtke SAP d.o.o.

Sonja Popović naglasila je kako se SAP transformira te okreće inovacijama: „Prošli tjedan, na našoj globalnoj konferenciji SAPPHIRE NOW održanoj u Orlandu najavili smo disrupciju na CRM tržištu. Službeno smo predstavili novi skup aplikacija koji objedinjuje postojeća zasebna front-end rješenja i naše nedavne akvizicije– Hybris, Gigya, CallidusCloud u jedan integrirani proizvod pod nazivom SAP C/4HANA,” pojasnivši kako s ovim tvrtka još više nastoji pomoći svojim korisnicima da osluškuju potrebe svojih kupaca, zadrže postojeće i pridobiju nove, što dodatno dobiva na važnosti u doba GDPR-a.