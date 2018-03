Sve je spremno za novi 3T - najznačajnije turističko tehnološko događanje u nas

Prema analitičkom izvješću Global tourism locations of the future 2017/2018, kojeg je izradio fDi Division, analitički odjel Financial Timesa, Hrvatska je sedma na svijetu po potencijalu za investicije u turistički sektor. Hrvatska je također dobitnik i posebne nagrade Editor's Choice, za "dojam jači od veličine" (punching above their weight), uz Belize i Jamajku. Ovo su zemlje za koje je ocijenjeno da imaju najveći napredak u području unapređenja turističke infrastrukture, smještaja i inicijativa za razvoj turizma, te provode posebne napore u privlačenju stranih ulaganja u turistički sektor.

Analiza fDi također uočava rast Hrvatske kao lokacije za "filmski turizam", odnosno obilaske lokacija za snimanje popularnih filmova ili serija. Hrvatska je ocijenjena vodećom i u kategoriji Nadogradnje smještajnih kapaciteta, nakon otvaranja 40 novih ili obnovljenih hotela u 2016 i 50 u 2017. Broj hotela s pet zvjezdica narastao je za 44%, tijekom šest godina (zaključno s 2016), a broj hotela s četiri – za 77%. Broj hotela s dvije zvjezdice pao je za 29%, što ukazuje na trend rasta kvalitete smještaja. Ovakav rast, dakako, prati i tehnologija.

Hrvatska ima i 61 marinu s preko 20.000 vezova – čime je zaslužila nagradu Investiranja u nautičku industriju (Cruise Industry Investment award).

Ministarstvo turizma i ove je godine pripremilo anketu investicija u turizmu za narednu godinu. Prema dostavljenim podacima u hrvatskom turizmu u 2018. godini uložit će se 940 milijuna eura. Pri tome će tvrtke investirati oko 628 milijuna eura u svoje turističke projekte, dok će javni sektor, odnosno županije, gradovi i općine investirati preko 311 milijuna eura. Najavljene investicije u privatnom sektoru uključuju ulaganja u hotele, kampove, nautiku i ostale vrste smještajnih objekata, sadržaje i atrakcije, a investicije u javni sektor uključuju ulaganje u centre za posjetitelje, plaže, šetnice, itd. Investicije prema navedenoj anketi u 2017. godini iznosile su 817 milijuna eura, a 2016. godine 676 milijuna eura.

Gdje i kada

Ovim, a i srodnim temama, pozabavit ćemo se na konferenciji 3T – Tourism, Travel & Tech, koja se nakon uspjeha lanjskog izdanja, odvija 20. ožujka, ovaj put u većem i luksuznijem prostoru Boutique Cinema Kaptol u Zagrebu.

Ulaznice za konferenciju dostupne su preko sustava Entrio, link je u dnu stranice konferencije http://3t.bug.hr/

Na gornjem web linku dostupan je i puni program konferencije.

Program konferencije

Konferenciju otvara keynote predavanje pod nazivom Travel Drives Technology: New Apps Everywhere, održat će ga gost iz Njemačke Martin Reents, serial entrepreneur & CEO.

Okrugli stol, panel diskusiju, koja slijedi nakon toga, moderirat će Ivan Ilijašić, Orioly. Naziv panel diskusije je: Kako tehnologijom riješiti problem sezonalnosti u turizmu?

Sezonalnost hrvatskog turizma je već poznat problem, a o slučajevima "overtourisma" smo već odavno trebali početi razmišljati. Kako tehnologijom možemo produljiti sezonu i lakše doći do turista izvan udarnih ljetnih mjeseci? Koji tehnološki trendovi nam već danas mogu pomoći u tome? Koje su trendovi in, a koji su samo trenutni hype i kako započeti s uvođenjem novih trendova u domaći turizam?

Jedno od predavanja bit će o primjeni novog Zakona o pružanju usluga u turizmu, što je problematika koja se tiče i IT-evaca i "turističara", održat će ga Monika Udovičić, pomoćnica ministra za pravne poslove i standarde.

Još neke teme koje organizatori pripremaju i planiraju za konferenciju su: Turistička monetizacija društvenih mreža; CRM u turističkoj industriji; Influencer marketing – kako raditi brand kojeg će kupci prepoznati i preporučiti; Mobilni payment, IT rješenja za hotelsku industriju; Instagram u turizmu – kud svi tu i mali Mujo/Ivica; Digital nomads – rad bez radnog mjesta; Hrvatski nautički turizam na webu; Sezonalnost i tehnologija; Kako distribuirati svoju ponudu izleta; Strategija oglašavanja na besplatnim alatima... Program je podložan izmjenama do zadnjeg trenutka.

Turizam je za nas životno bitan, a IT industrija najaktivnija je, najprobitačnija i najbrže rastuća grana zadnjih godina

Prema relevantnim podacima, Hrvatska od svih zemalja EU ima najveći udio turizma u bruto nacionalnom proizvodu (BDP). Turizam je za nas životno bitan, a IT industrija najaktivnija je, najprobitačnija i najbrže rastuća grana zadnjih godina. Može li Hrvatska ostvariti sinergiju ta dva sektora?

Kako će se oblikovati, i koje će trendove slijediti turistička industrija narednih godina? Kakav će biti utjecaj tehnologije? Ako se ozbiljno bavite turizmom te ako se i u budućnosti želite bavite turizmom, ovo su pitanja koja si morate postaviti, jer svi novi trendovi i tehnologije direktno utječu na vaše poslovanje, a iz dana u dan utjecati će sve više i više.