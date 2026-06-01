Svi posjetitelji .debuga 2026 moći će pogledati sve točke programa, evo kako…
Iako će se stotinjak predavanja .debuga 2026 odvijati paralelno na šest pozornica tijekom dva dana, sve točke programa bit će moguće pogledati s bilo kojom ulaznicom, što uživo, što u snimkama
Najveći tehnološki spektakl i profesionalno okupljanje ICT zajednice u našoj regiji bit će još jednom konferencija .debug u svojem sedmom izdanju. Tijekom 9. i 10. lipnja šest pozornica, ".debug na otvorenom" i popratni sadržaji zauzet će prostor u Laubi, kampusu Algebra Bernays te prostorima između te dvije lokacije. Ponovno za događaj pripremamo spektakl u smislu bogate produkcije, vrhunskih predavača i predavanja – već sljedećega tjedna!
Snimke .debuga na zahtjev
Posjetiteljima tako raskošna ponuda i brojnost sadržaja mogu donijeti slatke brige – što od toliko sadržaja pogledati? No, o tome ne morate niti malo brinuti, jer baš sve točke programa se snimaju i postprodukcijski obrađuju.
To znači da će vlasnici svih oblika ulaznica imati pristup snimkama cijele konferencije. Sve točke ovogodišnjeg programa, dakle, moći ćete bingeati u mjesecima nakon .debuga i nadoknaditi propušteno, bilo da ste u posjedu karte za fizički dolazak na .debug ili one isključivo za online praćenje (sve navedeno vrijedi kako za standardne, tako i za studentske ulaznice).
Za slučaj da još nemate ulaznicu, potražite je već danas na debug.hr ili unutar sustava Entrio. Ulaznice, ovisno o tipu, osiguravaju fizičko i/ili online praćenje konferencije, goodie bag, konferencijsko jelo i piće oba dana te ulaz na .debug party prve večeri konferencije.
Kako do popusta na ulaznice?
- Provjerite inboxe! Pretplatnici na Bugov newsletter i sudionici dosadašnjih izdanja .debuga mailom su već dobili promo kod za 10% popusta.
- Pretplatnici na digitalno izdanje Buga (paket Bug Pro) ostvaruju 10% popusta na redovne cijene (osim studentskih ulaznica)!
- Na digitalnim oglasima, na koje možete naići čitajući Bug.hr, također se krije promo kod za popust!
- Za količine od tri i više ulaznica po regularnoj cijeni (osim studentskih) automatski se u Entrio sustavu obračunava 20% popusta.
- Tvrtke i organizacije, u slučaju narudžbe većeg broja ulaznica, mogu ostvariti i veće količinske popuste. Za posebne upite i individualne ponude potrebno se obratiti mailom na adresu debug@bug.hr.