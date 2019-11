Treće izdanje konferencije Digital Shapers okupilo više od 800 ljudi

Treće izdanje konferencije Digital Shapers jučer je u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema okupilo više od 800 sudionika, što je najviše do sada.

RTL Hrvatska na konferenciju je i ove godine doveo relevantne i iskusne govornike koji ovu transformaciju proživljavaju svakodnevno u svom poslovnom okruženju, a među okupljenima su bili brojni marketingaši, digitalci, PR-ovci, medijski i IT stručnjaci, urednici i izdavači digitalnih i tiskanih izdanja, startupi, zaposlenici u HR-u i odjelima prodaje, kompanije, mediji i agencije te timovi i pojedinci koje zanima digitalna transformacija i žele ju potaknuti unutar svog radnog okruženja.

"Predavači su bili očekivano genijalni, a posjetitelji itekako zainteresirani. To je, čini se, dobitna kombinacija jer je atmosfera jučer bila sjajna. Raduje me i što iz godine u godinu rastemo i zajedničkim snagama ostvarujemo zajednički cilj – utječemo na digitalizaciju procesa u Hrvatskoj te predstavljamo sjajne primjere. Visoko smo postavili ljestvicu i svake godine ju dodatno dižemo i dostižemo. Isto kao i hrvatski digitalci kojima konkurencije ne nedostaje", poručio je Marc Puškarić, predsjednik Uprave RTL-a Hrvatska nakon konferencije.

Cilj konferencije na kojoj su o najaktualnijim temama i zbivanjima u digitalnim procesima govorili istaknuti domaći i strani stručnjaci jest okupiti brojne sudionike digitalne transformacije, pokazati najbolje primjere iz prakse i predstaviti konkretna rješenja za kompanije. Kroz dva dijela programa, na 15 različitih panela i predavanja, s 34 iskusna digitalna stručnjaka, posjetitelji su imali priliku iz prve ruke čuti što sve podrazumijeva digitalna transformacija.

Seriju zanimljivih predavanja u edukativnom dijelu programa započeo je Tobias Schiwek, direktor vodeće europske multiplatformne mreže Divimove koja ima više od 300 milijuna registriranih pretplatnika kod svojih 900 influencera diljem Europe.

"Kao brend moraš najprije stvoriti povjerenje s korisnicima i ne moraš biti na svim platformama. Ne morate dosegnuti sve, bitno je dosegnuti točno tih, pa makar i samo 200 ljudi, koje želiš i koji su ti vrijedni. Ne postoji konstanta. Sve se mijenja, a vi morate prihvatiti tu promjenu. Kreirajte tu vrijednost zbog koje će vas publika pratiti. Autentičnost i povjerenje su formula uspjeha, ali kako da publika vjeruje brendu koji samo želi prodati svoj proizvod. Ključ je u povjerenju. A ono dolazi ako dijelite jednake vrijednosti", rekao je Schiwek.

O prevelikoj mogućnosti izbora govorio je na sjajnom predavanju i osnivač i kreativni direktor Vionlabsa Arash Pendari: "Svi smo različiti, a svoje ponašanje mijenjamo i u skladu sa sadržajem koji konzumiramo", naveo je dodajući i da s pravim algoritmom raste engagement publike, kao i drugi KPI-jevi, a u konačnici i prihodi servisa.

Netflixom i time kako ga pobijediti bavio se i Thomas Follin iz Salta, francuskog streaming servisa. "Transformaciju businessa možete napraviti i sami, ne morate se oslanjati na operatere. Udruživanjem i kreiranjem lokalne platforme, idete direktno prema krajnjem korisniku. Francuzi znaju za Netflix, ali danas ga više toliko ne konzumiraju jer ne postoji lokalna relevantna važnost. Okrenuli su se lokalnim platformama koje donose najbolje od lokalnog i globalnog u sebi", istaknuo je Follin.

Inspirativni dio programa najprije je okupio hrvatske digitalce koji su na panelu "The Word of the Year: Agile" govorili o razlozima i posljedicama brzog širenja agilnog načina poslovanja iz IT industrije na sve ostale. A u nastavku su uslijedili zanimljivi paneli među kojima onaj o podcastima u Hrvatskoj, onaj o servisima za dostavu hrane i tome kako su oni promijenili našu svakodnevicu, o tehnološkim kompanijama iz Osijeka, onaj s odgovorom na pitanje kako kupce pretvoriti u fanatike te onaj koji je okupio ljude koji su iz velikih kompanija otišli u startupe.

Velik interes posjetitelja privukla je i Lidija Bačić Lille. Popularna pjevačica je govorila o tome što za njezinu karijeru znači više od 700 tisuća pratitelja na društvenim mrežama i više od 137 milijuna pregleda na YouTubeu. Na konferenciji je proglašen i Digital Shaper godine – Rimac Automobili, a posjetitelji su mogli sudjelovati i na gaming turniru Good Game Globala, te na radionici 'New Digital Marketing Reality – Use of Data in Marketing, Change in Retargeting, End of 3rd Party Cookies'.

Sva predavanja i svi paneli s brojnim zanimljivim sugovornicima dostupni su u RTLplay digitalnoj videoteci.