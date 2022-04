Treći HAKOM-ov 5G dan: 5G tehnologija otvorit će vrata boljim tehnološkim rješenjima

Kao regulator tržišta elektroničkih komunikacija Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) organizirala je u Zagrebu treću po redu konferenciju ˝5G dan˝ s ciljem prezentiranja tehničkih mogućnosti i primjena 5G tehnologije, čime bi se trebale stvoriti mogućnosti za brži gospodarski i društveni razvoj Hrvatske.

Osim operatora koji djeluju na hrvatskom tržištu elektroničkih komunikacija, konferencija je okupila sudionike čije su aktivnosti usmjerene na razvoj i primjenu tehnologije, a u sklopu konferencije proizvođači opreme, predstavnici industrije i operatori predstavili su svoje proizvode i usluge vezane uz 5G.

Konferenciju je otvorio Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a, a zanimljiva i korisna izlaganja ovom su prigodom održali predstavnici Visokog učilišta Algebra, poliklinike Sinteza, Rimac Technology, EOLO S.p.A. i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER-a).

Uvodnu prezentaciju na temu ˝5G - katalizator nove generacije naprednih elektroenergetskih mreža – Neural Grid˝ održao je dr. sc. Srđan Skok, izvanredni profesor s Visokog učilišta Algebra. U svom izlaganju govorio je o stanju u elektroenergetici te mogućnostima primjene 5G tehnologije u tom sektoru. Kao ključan problem istaknuo je dosadašnja nedovoljna ulaganja u infrastrukturu i preopterećenost aplikacija vrlo velikom količinom informacija, a kao najvažnije mogućnosti 5G tehnologije istaknuo je dvosmjernu komunikaciju između senzora u elektroenergetskoj mreži i nadređenog centra u stvarnom vremenu te nove mogućnosti nadzora i upravljanja, u koje će se moći uključiti i potrošači koji su do sada bili pasivni promatrači.

Ognjen Bagatin, suvlasnik i direktor poliklinike Sinteza održao je izlaganje na temu ˝Digitalni potencijal u zdravstvu˝. U svom izlaganju govorio je o trendovima koji se događaju u zdravstvu, napretku telemedicine, nanotehnologiji, ali i primjeni čipova koji bi poboljšavali razne funkcije poput vida, sluha i pamćenja. 5G u zdravstvu omogućit će značajno brži prijenos podataka, velike inovacije, povezivanje različitih medicinskih uređaja, operacije na daljinu, napredak u području genskog testiranja i farmakogenomike, dijagnostiku i bolje ishode liječenja. Razvijaju se novi 3D printeri koji će se koristiti kod transplantacija i izrade novih krvnih žila. Uz primjenu 5G tehnologije zdravstvo će biti puno preciznije i dostupnije, naglasio je Bagatin.

Luka Špoljarić iz Rimac Technology održao je izlaganje na temu ˝M2M Connectivity Platform˝. U svom izlaganju predstavio je sve aktivnosti kojima se bavi ova hrvatska tehnološka tvrtka, čiji je najpoznatiji proizvod automobil, no tvrtka se bavi i proizvodnjom baterijskih sistema, elektroničkih modula, ali i softvera.

O ulozi i planovima HAKOM-a kod uvođenja 5G tehnologije u Hrvatskoj govorio je Miran Gosta, ravnatelj HAKOM-a. - Cilj održavanja konferencije je upoznati dionike s mogućnostima, a zajednicu s potrebama gospodarstva. Naša uloga je stvoriti zdravo društveno okruženje, omogućiti tržišni rast i konkurentnost gospodarstva kako bi bili dijelom modernog svijeta, svijeta budućnosti koji se oslanja na digitalne tehnologije. Europa propisuje pravila koja se odnose na umjetnu inteligenciju, upravljanje podacima i zaštitu podataka, sustav ograničenja ali i zaštite, a sve se bazira na tehnologijama. Kad dobijemo tehnološka rješenja posvuda, ali i pokrivenost 5G-om, imat ćemo mogućnost ostvariti viziju budućnosti koju mi u HAKOM-u imamo za Hrvatsku. – istaknuo je u svom obraćanju Gosta.

Prof. dr. sc. Davor Bonefačić s Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER-a) održao je stručno izlaganje o 5G tehnologiji i izloženosti elektromagnetskim poljima visokih frekvencija, odnosno utjecaju na zdravlje te je dao odgovore na brojna pitanja koja se u javnosti postavljaju, a vezano uz eventualne neželjene učinke, načine i potrebu postavljanja baznih postaja i provedbu mjerenja.

Alessandra Diana iz tvrtke EOLO predstavila je ovog talijanskog mobilnog operatora, tvrtku koja se u RH natjecala u postupku javne dražbe za 5G frekvencije na nacionalnoj i regionalnoj razini, a posluje od 1998. i bit će mobilni operater za veći dio naših obalnih županija.

U sklopu konferencije održana je i panel rasprava na temu „5G i društvo budućnosti“. Svoje viđenje 5G primjena, razvoja tehnologije, potreba za stručnjacima i drugim resursima dali su Tonko Obuljen iz HAKOM-a, doc. dr. sc. Mislav Balković s Visokog učilišta Algebra, Ivan Maglić iz HUP-ICT te Tonči Žilić iz Rimac Technology.

- Apsolutno je potrebno uvođenje 5G tehnologije, što prije je to moguće, iako 5G neće magično riješiti sve naše probleme, ali će donijeti poboljšanje. Trenutni problemi na koje sada nailazimo u pokrivenosti su jako izraženi, pogotovo u brzim automobilima. 5G vidimo kao otvaranje vrata prema boljim rješenjima. – istaknuo je Žilić.

Mislav Balković istaknuo je kako napredne tehnologije otvaraju nova zanimanja i nove branše u industriji, a to će vjerojatno napraviti i 5G, ali ne treba se očekivati ništa revolucionarno. U pojedinim industrijama će 5G naći svoj prostor, no u nekim drugima ne tako brzo kao što bi mi to htjeli. U području obrazovanja 5G stavlja pred nas neke nove dodatne zahtjeve da drugačije dizajniramo dio naših programa. Hrvatska će imati ozbiljne probleme s kadrovima; u osam godina izgubili smo 5,5 posto učenika u osnovnim školama, 19,5 posto učenika u srednjim školama, a u šest godina čak 20,5 potencijalne studentske populacije. – upozorio je Baković.

-Već nekoliko godina u HUP-ICT-u pokušava se djelovati na to da hrvatsko gospodarstvo shvati što se zbiva kroz digitalnu transformaciju. Događa se nešto što nije komplicirano i mi smo sebi dali za zadatak da demistificiramo sve to. Događa se primjena tehnologija koje se razvijaju i ulaze u poslovanje. One mijenjaju svijet oko nas i mnoge kompanije nažalost lagano kasne s time. 5G ne treba gledati kao nešto neovisno niti dodatn,o nego kao jednu kutiju alata koja omogućava da kombinatornim utjecajem svih tih alata potpuno mijenjate industriju u kojoj radite, vaše poduzeće pa i društvo. – kazao je Ivan Maglić.

Tonko Obuljen, predsjednik Vijeća HAKOM-a izrazio je zadovoljstvo provedenom prethodnom dražbom, tijekom koje je prodano gotovo sve što je na dražbi ponuđeno. - Iznos ovaj put nije bio u prvom planu, važnije je bilo stvoriti uvjete i ići u razvoj i izgradnju mreže. Vidimo danas po drugim zemljama EU-a, u kojima su dosegnuti veliki iznosi u samoj dražbi, da razvoj ide sporije. Operatori su se istrošili i tek sad polako hvataju investicijski zamah. U tom smislu mislim da smo mi dobro dimenzionirali ovu prošlu dražbu, bilo je puno razgovora s tržištem i tako planiramo raditi i sljedeću. – istaknuo je Obuljen.