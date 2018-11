U četvrtak slijedi novo izdanje konferencije Digital Shapers

Sve je spremno za novo izdanje konferencije Digital Shapers koju drugu godinu za redom u Zagrebu organizira RTL Hrvatska. Hrvatska metropola u četvrtak tako postaje centar svijeta za sve one željne novih znanja, iskustava i networkinga u doba digitalne transformacije. Naime, upravo je digitalna transformacija i tematska okosnica konferencije.

RTL Hrvatska, organizator konferencije Digital Shapers, shvaća neizbježnost ozbiljne transformacije medija, gospodarstva, ali i cijelog društva te na konferenciji u zagrebačkom kinu Kaptol Boutique Cinema okuplja domaće i strane stručnjake koji će govoriti o aktualnim temama i zbivanjima u digitalnim procesima, pokazati najbolje primjere iz prakse i predstaviti konkretna rješenja za kompanije.

U bogatom programu će, među ostalima, nastupiti Alex Katz, jedan od osnivača marketinške agencije Officer & Gentleman, najpoznatije po tome što godinama radi na promotivnim kampanjama za Pornhub, zatim guru digitalne transformacije, poduzetnik i savjetnik Vidar Andresen, domaćoj publici od prošle godine već poznati digitalni strateg Evangelos Papathanassiou, Tonči Huljić koji će govoriti o digitalizaciji glazbene industrije i drugi.

Posjetitelji će čuti sve o Pornhubu, o trendovima u digitalnom izdavaštvu, podcastima, transformaciji televizije, a istovremeno će u drugoj dvorani ugledni menadžeri, političari, ministri i drugi stručnjaci govoriti o utjecaju digitalizacije na njihov sektor. John Brady, član Uprave BAT-a sudjeluje tako na panelu We need to change, a pridružit će mu se Joško Mrndže iz Googlea i Sonja Popović iz SAP-a. Voditelji odjela ljudskih resursa vodećih hrvatskih kompanija govorit će o prilikama, izazovima i utjecajima na sustav i princip zapošljavanja u digitalno doba u panelu Finding digital talents, hrvatski političari o digitalizaciji političkog sektora i direktnoj komunikaciji s biračima, a ministrica Blaženka Divjak o digitalizaciji obrazovanja.

Osoba ili kompanija koja je svojim radom najviše doprinijela digitalnom napretku Hrvatske bit će proglašena Digital Shaperom godine

Prošle godine je to bio Infobip iz Vodnjana, a o ovogodišnjem dobitniku odlučuje žiri u istom sastavu: Davor Tomašković, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma i predsjednik žirija, Henning Tewes, predsjednik Uprave RTL -a, predsjednik Uprave Valamar Riviere Željko Kukurin, ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu Maruška Vizek, Mladen Fruk, partner u McKinsey & Company i Nikola Vrdoljak, partner u agenciji 404.

Ulaznice za konferenciju su u prodaji putem sustava Entrio, a njihova cijena je 750 kuna. Sve informacije o programu i sudionicima konferencije dostupne su na službenoj web stranici Digital Shapers i na službenoj Facebook stranici.