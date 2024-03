U HNB-u se govorilo o digitalnom euru i digitalnom novcu središnjih banaka

Europska unija i dalje radi na razvoju projekta digitalnog eura, nove digitalne valute središnje banke, koja bi mogla u narednim godinama zamijeniti ne samo plaćanje gotovinom, nego u dobroj mjeri i karticama. Prema dosadašnjim informacijama bit će to oblik digitalne gotovine, koji će se moći koristiti za izravna plaćanja diljem Eurozone. Korištenje će biti potpuno dobrovoljno i besplatno, njime će se služiti kao da je riječ o gotovini, i to za podmirenje svih vrsta plaćanja, na način kako to ne omogućava niti jedan digitalni platni instrument danas.

Gotovina ostaje

S tom temom u srijedu je u prostorima Hrvatske narodne banke u Zagrebu održana konferencija "Digitalni euro i centralnobankarski digitalni novac". Neke pojedinosti projekta digitalnog eura razjasnio je tom prigodom Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke:

"Koncept centralnobankarskog digitalnog novca (CBDC), pa tako i digitalnog eura, izuzetno je zanimljiv i izazovan, te sa sobom nosi veliki broj pitanja na koja na ovoj konferenciji nastojimo odgovoriti. Uvođenje centralnobankarskog digitalnog novca trenutačno se razmatra u 100 jurisdikcija diljem svijeta, a motivi ispitivanja uspostave digitalne verzije javnog novca namijenjenog građanima različiti su u različitim državama, jednako kao što su i različiti pristupi prema CBDC-u. Važno je naglasiti da će se uvođenjem digitalnog eura i dalje moći plaćati gotovinom. Digitalni euro neće je zamijeniti nego će predstavljati digitalni oblik gotovine koji će se moći koristiti i offline, prebacivanjem novca s mobitela na mobitel i kada niste priključeni na Internet. U cilju da naša zajednička europska valuta i ubuduće ostane primjerena potrebama korisnika, mora se razvijati u skladu sa željama građana".

Guverner je naglasio da gotovina omogućuje uključivost i privatnost plaćanja, a digitalni euro bi ih omogućivao i u digitalnom obliku: "Ako se uvede digitalni euro, naše će financijske transakcije biti jednostavnije jer ćemo moći birati sigurno sredstvo plaćanja, koje se prihvaća u cijelom europodručju. Svi u europodručju moći će besplatno plaćati digitalnim eurom, kao što sada plaćaju gotovinom", kazao je Vujčić.

Smanjenje ovisnosti o pružateljima platnih usluga

Evelien Witlox, direktorica programa za digitalni euro u Europskoj središnjoj banci naglasila je da se uporaba gotovine u europodručju smanjuje i istaknula jedinstvenost digitalnog eura kao kombinacije praktičnosti centralnobankarskog novca i prednosti digitalnog plaćanja.

Panel "Digitalni euro": Sandra Švaljek, Evelien Witlox, Tamara Perko, Rosa Giovanna Barresi, Aleksi Grym i Simon Anko HNB

"Digitalni euro bio bi općeprihvaćen u cijelom europodručju kao dodatna mogućnost uz plaćanje gotovinom i ostale postojeće metode plaćanja. S digitalnim eurom kao paneuropskim rješenjem pod europskim vodstvom osnažila bi se strateška autonomija Europe, što bi smanjilo našu ovisnost o neeuropskim pružateljima platnih usluga te potaknula inovativnost i tržišno natjecanje u europskom sektoru plaćanja", rekla je Witlox.