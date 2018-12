Bitcoin je od svojeg vrhunca, prije točno godinu dana, izgubio 84% vrijednosti

Točno na današnji dan, 17. prosinca 2017. godine, najpoznatija kriptovaluta na svijetu, bitcoin, dosegnula je vrhunac na cjenovnom planu. Tog je dana bitcoinom trgovano po cijenama nadomak 20.000 dolara, a na nekim je mjenjačnicama cijena i prešla tu razinu. Službeni podaci kažu kako je prosječna cijena bitcoina na današnji dan prošle godine bila oko 19.800 američkih dolara.

Kretanje cijene bitcoina tijekom 2017. i 2018. godine

Bio je to vrhunac jednogodišnje bitcoin manije, špekulativnog mjehura, ili pak tržišne manipulacije – ovisno kako se gleda. Početkom 2017. godine bitcoin je vrijedio nešto manje od 1.000 dolara, krajem te godine cijena je eksplodirala do gotovo 20 puta viših razina, no onda je uslijedilo hlađenje. Danas, godinu dana nakon posljednjeg oborenog cjenovnog rekorda, bitcoin je u dugoročnom silaznom trendu.

Na mjenjačnicama mu je cijena oko 84% manja nego prije godinu dana, pa se bitcoinom sada trguje po cijenama nešto manjima od 3.300 američkih dolara. Posljednji puta ovako jeftin bitcoin je bio u rujnu 2017.

Ukupna tržišna kapitalizacija "digitalnog zlata" sada iznosi oko 57 milijardi dolara. Osim vrijednosti bitcoina u posljednjih mjesec dana počela je značajno padati i potrošnja električne energije koja se za njegovo rudarenje koristi u svijetu. Od vrhunca na oko 73 TWh ona je sada potonula na oko 43 TWh na godinu.