Bitcoin pao ispod 69.000 dolara zbog eskalacije sukoba na Bliskom istoku

Bitcoin i druge vodeće kriptovalute zabilježile su novi pad vrijednosti uslijed razmjene prijetnji i napada između SAD-a, Izraela i Irana. Geopolitičke tenzije ponovno su se pokazale kao ključni faktor koji diktira kretanje na financijskim tržištima, a kriptovalute, kao visoko rizična imovina, prve su osjetile posljedice.

Najveća svjetska kriptovaluta pala je tijekom vikenda za čak 3,3 posto, spustivši se na razinu od otprilike 68.150 dolara, što je najniža vrijednost od početka ožujka. Rasprodaja je bila još izraženija kod drugih digitalnih valuta. Ether je u jednom trenutku izgubio gotovo pet posto svoje vrijednosti, spustivši se na 2.050 dolara, dok su Solana, XRP i Cardano također zabilježili značajne minuse. Prema podacima Bloomberga, nagli pad potaknuo je masovnu rasprodaju, pri čemu je u samo 24 sata izbrisano više od jedne milijarde dolara u financijskim polugama, od čega su veliku većinu činile 'bikovske' (long) pozicije.

Ratne prijetnje kao okidač za rasprodaju

Glavni katalizator vikend rasprodaje bila je izjava američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zaprijetio da će "uništiti" iranske elektrane ukoliko se Hormuški tjesnac, ključni pomorski prolaz za transport nafte, ne otvori unutar 48 sati. Iran je odgovorio vlastitim upozorenjima, najavljujući napade na američke i izraelske ispostave na Bliskom istoku ako njihova energetska infrastruktura bude ugrožena. U međuvremenu, čini se da su se iranski napadi na Izrael već intenzivirali.

Ova eskalacija dovela je do toga da je 'Indeks straha i pohlepe' (Crypto Fear & Greed Index) pao na vrijednost deset, što označava "ekstremni strah", razinu koja nije viđena još od sloma FTX-a 2022. godine. Peter Tchir, voditelj makro strategije u tvrtki Academy Securities, smatra da je Bitcoin uhvaćen u širu rasprodaju koja je povukla i dionice i drugu rizičnu imovinu.

"Čini se da je velik dio nedavnih dobitaka bio temeljen na okladama o novoj regulativi, koju će sada vjerojatno biti teže donijeti. Washington je fokusiran na rat, a nova regulativa u posljednje vrijeme nije dovela do manije kupovanja od strane novih ulagača kao što kripto zajednica očekuje", izjavio je Tchir.

Tijekom eskalacije sukoba, kripto tržište, koje radi 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, ponudilo je ulagačima uvid u to kako bi se druga imovina mogla kretati nakon otvaranja tradicionalnih tržišta. Ugovori vezani uz naftu na kripto mjenjačnici Hyperliquid pokazivali su rast od preko dva posto, dok su terminski ugovori za Nasdaq 100 i S&P 500 bili u minusu.

Dugoročni trendovi

Ovaj pad ponovno je razotkrio ograničenja argumenta da Bitcoin može služiti kao sigurno utočište u vremenima krize. Umjesto toga, njegova visoka korelacija s američkim burzovnim indeksima potvrđuje njegov status "risk-on" imovine. Trenutna rasprodaja nadovezuje se na širi pad koji je započeo početkom listopada 2025. godine, kada se Bitcoinom trgovalo iznad rekordnih 126.000 dolara.

Ipak, dok maloprodajni ulagači panično prodaju, podaci s blockchaina pokazuju značajnu akumulaciju od strane takozvanih "kitova". Veliki vlasnici, odnosno novčanici s više od tisuću Bitcoina, dodali su otprilike 270.000 BTC u posljednjih 30 dana, što je najveća mjesečna akumulacija od 2013. godine. Uz to, spot Bitcoin ETF-ovi zabilježili su neto priljev od preko 700 milijuna dolara u prvoj polovici ožujka, što signalizira da institucionalni interes ne jenjava.