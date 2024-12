Bitcoin premašio vrijednost od 100.000 dolara!

Bitcoin je probio 100.000 američkih dolara – glavna je to vijest na svjetskim tržištima u tjednu obilježenome geopolitičkim napetostima i promjenjivim izvedbama tradicionalnih burzovnih indeksa. Vodeća svjetska kriptovaluta u velikom je uzletu u posljednje vrijeme, kada se na inače optimistično trgovanje i rast cijene nadovezala i pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima.

Sve to, uz očitu želju investitora da svoju imovinu prebace iz tradicionalnih u nove instrumente ulaganja, dovelo je do toga da vrijednost bitcoina probije dosadašnje najviše vrijednosti. Nakon toga pale su i "okrugle" granice od 80 i 90 tisuća dolara, pa je bilo samo pitanje vremena kada će pasti i ona velika – 100.000 američkih dolara. Dogodilo se to u ranim jutarnjim satima 5. prosinca 2024., nakon dva tjedna osciliranja tik ispod te velike granice.

Kratka povijest cijene bitcoina

Bitcoin je kriptovaluta nastala 2009. godine, nakon čega su uslijedile godine polaganog prihvaćanja i izlaženja iz faze eksperimenta u decentraliziranim financijama do pravog financijskog instrumenta. Javnost je bitcoin kao nešto uobičajeno prihvatila gotovo pet godina nakon njegovog stvaranja, kad je 2013. godine započela prva faza rasta njegove cijene i premašena je bila prva psihološka granica.

Bitcoin je tada prvi put bio probio granicu od 1.000 američkih dolara. Taj trenutak označio je početak šireg interesa za kriptovalute općenito. No, uspon je bio kratkotrajan – do kraja 2014. godine cijena je pala ispod 300 dolara, dijelom zbog kolapsa tada burze Mt. Gox i ostalih sigurnosnih izazova u ranim fazama razvoja tržišta.

Povijesno kretanje cijene bitcoina (logaritamska skala) Coinmarketcap.com

Godina 2017. bila je ključna za bitcoin jer je njegova vrijednost u studenom te godine prvi puta premašila 10.000 dolara. Uzrok tog, tada meteorskog uspona, bio je rastući interes institucionalnih ulagača, špekulacije na tržištima (neki kažu čak i velike manipulacije) te pojava inicijalnih ponuda tokena (ICO), koje su mnogi koristili kao način financiranja blockchain projekata. Euforija je kulminirala u prosincu, kada je bitcoin dosegnuo vrhunac od oko 20.000 dolara. No, i taj je "balon" je ubrzo ispuhan, pa je cijena u 2018. godini ponovno drastično pala.

Nakon nekoliko godina relativne stagnacije, 2020. i 2021. godine donijele su novi val interesa za bitcoin, potaknut globalnom ekonomskom nesigurnošću uslijed pandemije. Krajem 2020. godine bitcoin je ponovno probio granicu od 20.000 dolara, da bi u veljači 2021. dosegnuo nekad nezamislivih 50.000 dolara (čemu je kumovao i tadašnji halving). Glavni čimbenici ovoga rasta uključivali su ponovno i institucionalne investicije velikih igrača poput Tesle, kao i općeniti rast interesa za decentralizirane financije i digitalne valute, NFT-e i ostale instrumente ulaganja.

A dalje?

Tijekom godina, mnogi su optimisti najavljivali da će bitcoin kad-tad doći i do "magičnih" 100.000 dolara. Oni koji su bili u pravu sada mogu likovati, a skeptici, pak, žaliti da ih nisu na vrijeme poslušali. Je li riječ o novom "balonu" i ako jest, kada je vrijeme za njegovo ispuhivanje? Koji je novi "magični" cilj cijene bitcoina? Odgovorite nam u anketi u nastavku ili na forumu.