Optimizam na kriptotržištima, bitcoin prvi put premašio 80.000 dolara

Prošlotjedni američki izbori imali su snažan učinak na burze i tržišta. Osim na Wall Streetu, glavnom pokazatelju sentimenta američkih ulagača prema tamošnjoj ekonomiji, velik rast cijena dogodio se i na svjetskom tržištu kriptovaluta, gdje SAD igraju vrlo značajnu ulogu. Već u prvim satima nakon proglašenja pobjede Donalda Trumpa bitcoin je bio došao do svojih najviših vrijednosti u povijesti, a u danima nakon toga cijena mu je nastavila rasti.

Ove je nedjelje tako prvi put u povijesti premašila 80.000 američkih dolara, čime je pala nova "okrugla" psihološka granica. Nedugo zatim cijena se povukla ispod te razine, ali se u prvim satima ponedjeljka ponovno vratila tamo te nastavila rasti, dosegnuvši gotovo 82.000 dolara.

Kretanje cijene bitcoina u proteklih tjedan dana

Kako to obično biva s velikim skokovima bitcoina, kretanje cijena u vodećoj kriptovaluti prate i altcoini. Bitcoin je u tjedan dana dobio oko 18% na vrijednosti, ethereum je u to vrijeme zabilježio rast vrijednosti veći od 25%, otprilike koliko i solana, no najveći je dobitnik nakon Trumpove pobjede – dogecoin.

Uzlet dogecoina

Meme kriptovaluta koju snažno već godinama zagovara Elon Musk, danas dio uskog kruga najvjernijih Trumpovih pristaša i financijera, zabilježila je rast vrijednosti od oko 85% u samo tjedan dana. Musk je, naime, još tijekom predizborne kampanje vezao dogecoin uz svoj politički angažman, pa je tako najavio i da bi u Trumpovoj administraciji mogao dobiti mjesto ministra za učinkovitost vlasti, a to bi se ministarstvo moglo nazivati Department Of Goverment Efficiency, odnosno – DOGE. To je vijest kakvu ulagači u meme kriptovalute smatraju vrlo bitnom, jer ona podiže interes za tim altcoinom, pa su pohrlili ugrabiti priliku i uložiti u njega.

Kretanje cijene dogecoina u proteklih tjedan dana

Vrijednost dogecoina još uvijek nije na najvišim razinama ikad, iz svibnja 2021. kad je u prvom valu pomame za njime dosegnula 66 dolarskih centi. Danas se kreće oko 28 centi. Ipak, velik je to skok ako znamo da je gotovo dvije godine stagnirala na razinama oko 6-8 centi.