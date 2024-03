Bitcoin prvi put u povijesti premašio 70.000 dolara

Ovoga ponedjeljka imatelji bitcoina probudili su se nešto bogatiji – najznačajnija i najveća svjetska kriptovaluta prvi je put dosegnula vrijednost veću od 70.000 američkih dolara za jedan bitcoin. Donekle je to očekivan razvoj događaja, nakon velikog "bull runa" proteklih tjedana i mjeseci. Do sada je najviša cijena bitcoina, postignuta krajem 2021. godine, iznosila oko 69.000 dolara (ovisno na kojoj mjenjačnici trgujete), a tijekom prošloga tjedna ta je razina bila dosegnuta nekoliko puta. Nakon toga povlačila se naniže i vraćala, iznova "testirajući novu psihološku granicu", kako to običavaju reći analitičari.

BTC na ATH

Međutim, novi "all-time-high" neupitno je pao početkom ponedjeljka, kada je cijena bitcoina ne samo preskočila dosadašnje rekorde, nego i nastavila s rastom iznad 70, pa i 71 tisuću dolara. Optimisti među ulagačima i dalje ponavljaju da je očekivana cijena bitcoina već ove godine na oko 100.000 dolara, a kao glavni argument navode predstojeći "halving", odnosno smanjenje nagrade rudarima BTC-a napola. Prema sadašnjim procjenama ono će se dogoditi za 36 dana, odnosno 16. travnja.

Cijena bitcoina od početka 2023. do danas

Uz bitcoin, porast cijene bilježi i ethereum, koji se istodobno domogao svojeg vrhunca, pa sada jedan ETH token vrijedi više od 4.000 dolara, koliko je vrijedio i u prošlom razdoblju optimizma i pomame za kriptovalutama (i, naravno, pohlepe), krajem 2021. godine.