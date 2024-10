FBI kreirao svoj altcoin da bi uhvatio manipulatore kritpotržišta

Prva istraga tzv. "pump and dump" shema na američkom tržištu kriptovaluta rezultirala je uhićenjima i gašenjem prevarantskih altcoina, a vrlo je zanimljiv i način na koji su istražitelji došli do počinitelja

Američka Komisija za vrijednosnice SEC i okružno tužiteljstvo u Massachusettsu ovoga su tjedna objavili optužnice protiv niza osoba i kompanija iz američkog financijskog sektora. Svi oni bavili su se kriptovalutama, a optuženi su da su se ponašali protuzakonito kako bi manipulirali tržištem, stvarali dojam veće aktivnosti te u konačnici naveli lakovjerne ulagače na kupnju raznih altcoina, manje poznatih i praktički bezvrijednih kriptovaluta.

Prve su to optužnice usmjerene ka akterima na kriptotržištu za manipuliranje na ovaj način, kroz sheme poznate na tradicionalnim burzama više od stoljeća. Putem svojih market makera, što je uloga prisutna na svim većim svjetskim burzama, oni su umjetno napuhivali količinu trgovanja odabranom digitalnom imovinom, međusobno su si prodavali te altcoine po umjetno podignutim cijenama, sve kako bi stvorili dojam žive tržišne aktivnosti. Tako su privlačili vanjske ulagače na kupnju, da bi im po višim cijenama prodali nešto zapravo bezvrijedno.

Pump and dump

Shema je poznata kao pump and dump, a zbog provođenja niza takvih aktivnosti optuženo je ukupno 18 pojedinaca i kompanija. Međutim, od same optužnice za djela, za koja je ionako već godinama jasno da se provode u kriptosvijetu, zanimljivije je kako su istražitelji došli do počinitelja. U te su svrhe, naime, u FBI-ju izradili vlastiti altcoin, nazvan NexFundAI, pa ga pustili u promet uz nekoliko suradnika, svjedoka-pokajnika u tom slučaju.

Kroz praćenje trgovanja i umjetnog podizanja cijene, istražitelji su uspjeli identificirati niz ilegalnih aktivnosti market makera, među kojima se ističu kompanije ZMQuant, CLS Global i MyTrade. S nekima od njih uspjeli su se i uživo sastati te dogovarati poslove, pri čemu su se oni hvalili da su u stanju izvesti pump and dump shemu korištenjem trgovinskih botova na raznim burzama, pa tako zavarati kupce i ostvariti dobit pokretaču kriptovalute.

U sklopu akcije istražitelji su uspjeli zaplijeniti i oko 25 milijuna dolara zarađenih na opisani način. Sredstva su to koja bi trebala biti vraćena prevarenim ulagačima. Slijedom pravosudne akcije ugašeno je i 60-ak različitih altcoina, korištenih za slične manipulacije. FBI sada poziva sve, koji su u proteklim mjesecima trgovali njihovim i ostalim manipuliranim kriptovalutama, da im se jave kako bi mogli dobiti odštetu.