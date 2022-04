Iran predvidio zatvorske kazne za kriptorudare koji troše subvencioniranu energiju

Rudarenje kriptovaluta u Iranu raširena je pojava, no kako zemlja ima problema s opskrbom električnom energijom, tako i ovaj način zarade nije uvijek legalan. Naime, od 2019. godine rudarenje kriptovaluta u Iranu je legalno, ali samo za one koji posjeduju valjanu dozvolu za to. Striktna pravila važe za registrirana rudarska postrojenja, kojih tamo ima preko tisuću. No, procjene kažu kako je to manje od 10% svih kapaciteta za rudarenje instaliranih u Iranu, tj. da se preko 90% zarade na ovaj način ostvaruje "ilegalno" – bez službene registracije i u "kućnoj radinosti".

Na ovakve trendove nadovezuje se i činjenica da Iran povremeno bilježi nestašice energije, pa su prošle godine već dva puta vlasti bile privremeno uvodile zabranu rada za kriptorudare i njihove rigove. To, pak, nije spriječilo one ilegalne da se time nastave baviti.

Oštrije kazne

Ako ih dosadašnje zabrane i kazne nisu spriječile, iranske vlasti smatraju da bi novi potez mogao. Objavili su, naime, da će značajno strože kažnjavati one kojima se dokaže da su rudarili kriptovalute kod kuće i pritom koristili električnu energiju koju građanima sufinancira država.

"Bilo kakvo korištenje subvencionirane električne energije, namijenjene kućanstvima, industrijskim, poljoprivrednim ili komercijalnim pretplatnicima, u svrhe rudarenja kriptovaluta, strogo je zabranjeno", naglašavaju iz nacionalne energetske kompanije Tavanir. U slučaju da se ovakav prijestup otkrije, prekršitelju će slijediti tri do pet puta viša novčana kazna nego do sada te povlačenje licence za rudarenje (ako je ovaj, dakako, posjeduje), uz plaćanje odštete za štetu koju su svojim ilegalnim korištenjem energije načinili. Onima koje se u istom prekršaju uhvati više puta moći će biti izračene i zatvorske kazne.