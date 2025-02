Može li Trumpov kripto plan ubrzati digitalni euro?

Europska središnja banka (ECB) nada se da će plan predsjednika SAD-a Donalda Trumpa da podrži kriptovalute vezane za američki dolar ubrzati i zakonodavnu potporu za digitalni euro. ECB je svojedobno predstavio svoju digitalnu valutu - u biti internetski novčanik za koji jamči središnja banka - dijelom kao elektroničko sredstvo plaćanja koje se ne oslanja na dominantne američke pružatelje usluga kao što su Visa i PayPal, javlja Reuters.

Projekt digitalnog eura

Trumpova podrška globalno dostupnim stablecoinima – kriptovalutama kod kojih se vrijednost digitalne imovine veže za referentnu imovinu, novac, robu kojom se trguje na burzi ili drugu kriptovalutu - pomaže stvaranju još jednog američkog alata za plaćanje, no čelnici ECB-a nadaju se da će potaknuti i zanemareni projekt digitalnog eura.

Naime, Europska komisija je još u lipnju 2023. predložila Zakon o digitalnom euru, alijoš uvijek postoji skepticizam zakonodavaca i bankara. No, kad bi se Europski parlament i Vijeće EU dogovorili do ljeta, to bi omogućilo da se nova pravila usuglase do studenog, kad kreatori politike Europske središnje banke trebaju glasati o eventualnom pokretanju digitalne valute.

Digitalne valute

Europske monetarne stručnjake brine širenje američkih stablecoina kao sredstva plaćanja jer prijeti preusmjeravanjem depozita od europskih banaka. Počnu li ih i Europljani koristiti za plaćanje, mnogi će svoje depozite iz Europe prebaciti u Sjedinjene Američke Države, strahuju bankari.

Neke zemlje već su pokrenule digitalnu valutu središnje banke, a pilot projekte provode 44 zemlje, uključujući Rusiju, Kinu, Australiju i Brazil

