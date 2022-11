Potop tržišta kriptovaluta, bitcoin potonuo gotovo do 15.000 dolara

Tijekom višemjesečnog razdoblja bez značajnog rasta, uz većinom mirno trgovanje i čekanje raspleta svjetskih kriza, bitcoin je od početka ljeta gotovo pa mirovao. No, ovogodišnji se pad potom nastavio

Početkom ove godine bitcoin je vrijedio više od 64.000 dolara, i na kriptotržištu sve se činilo sjajnim. Rast su pratile i brojne druge kriptovalute, kriptomjenjačnice su plaćale skupe oglase tijekom Super Bowla, a mnogi su ponovno zazivali vrijednost bitcoina od 100.000 dolara do kraja godine. No, onda se svijet našao u energetskoj i financijskoj krizi, koja se vrlo brzo prelila i na bitcoin. Do ljeta je najveća kriptovaluta izgubila preko dvije trećine vrijednosti i posljednjih mjeseci cijena joj se vrtjela oko 20.000 američkih dolara.

Kriza se nastavlja

Dugotrajno razdoblje pada cijena proglašeno je prvom dugotrajnijom "zimom" za kriptovalute, a ovoga tjedna dodatno je "zahladilo". Novi pad pokrenula je kriptomjenjačnica FTX sa sjedištem na Bahamima. Njihova privremena nelikvidnost pokrenula je paniku među ulagačima i rasprodaju kriptovaluta. Potom je situaciju pokušao spasiti Binance, ponudom za preuzimanje FTX-a, no od toga se vrlo brzo odustalo, navodno jer su u FTX-u otkriveni tragovi financijskih manipulacija i drugih pravno sumnjivih aktivnosti.

Bitcoin u 2022.

FTX je vrlo brzo doživio navalu korisnika na svoje servere i ogromno povlačenje sredstava, što je njih gurnulo u još veće probleme te dodatno srušilo tržišta. Bitcoin je u jednom trenutku prošle noći pao na oko 15.700 dolara, što mu je najniža vrijednost u dvije godine.

Sličan trend vidljiv je i kod ethereuma i gotovo svih ostalih vodećih altcoina. Sve prošlotjedne dobitke izbrisao je i dogecoin, a najveći gubitnik je solana – ovaj token u tjedan dana pao je za preko 50%, primarno zbog dubokih veza s FTX-om.

Investicijski fond Sequoia Capital, koji je u ovu mjenjačnicu do sada uložio više od 213 milijuna dolara, svoj je ulog već otpisao, a isto će vjerojatno morati učiniti i ostali ulagači. Kad je riječ o samim korisnicima FTX-a, njihovi ulozi već se tope, a povremeno se mjenjačnici ne može niti pristupiti kako bi se spasilo što se spasiti da. Prvi čovjek kompanije, Sam Bankman-Fried, izjavio je da im hitno treba 8 milijardi dolara kako bi se izvukli iz problema i izbjegli bankrot.