Dogecoin kao alternativa za dionicu Twittera

Elon Musk preuzeo je Twitter, odlučio s partnerima otkupiti sve dostupne mu dionice po cijeni od 54,20 dolara, i samim time postao njegov neprikosnoveni vladar. Ta će poslovna odluka imati velikog utjecaja na samu društvenu mrežu i ostatak digitalnog svijeta, a s financijske strane ona će onemogućiti ulagače u kupoprodaji dionica Twitera. Naime, nakon što je Twitter i službeno prešao u Muskove ruke, kompanija je učinjena privatnom, što znači da su njezine dionice prošloga petka povučene s njujorške burze.

Doge naglo oživio

Istodobno, proteklih desetak dana uzlet je doživjela jedna druga špekulativna imovina, u javnosti često povezivana s Elonom Muskom, meme kriptovaluta dogecoin. Ovaj je altcoin u fokus došao tijekom prošle godine, kada mu je cijena – uz nemali angažman Muska – s nekoliko djelića centi nakratko porasla do vrijednosti od 63 dolarska centa. Nakon tog se uzleta počela "hladiti", kao i ostatak kriptotržišta, a posljednjih mjeseci dogecoin nije pretjerano oscilirao. Cijelo ljeto, sve do pred kraj prošlog mjeseca, vrijednost mu je oscilirala oko 6 centi, no potom se aktivirala priča o preuzimanju Twittera.

Na krilima Muskovog novog poslovnog pothvata ulagači su ponovno zaključili da bi upravo dogecoin mogao postati "službenom valutom" Twittera. U prva 24 sata od Muskovog ulaska u središnjicu Twittera (s umivaonikom u rukama), vrijednost dogecoina porasla je za oko 15%. Rast je nastavljen i u narednim danima, a kako je "chief twit" i "dogefather" davao do znanja da će od sada biti po njegovome, vjera ulagača u dogecoin samo je nastavila bujati. Do kraja tjedna porast je iznosio preko 200%, cijena je nakratko premašila 15 centi, pa je ova kriptovaluta jedina u svjetskih top 100 s troznamenkastim postotnim porastom u proteklom tjednu, odnosno jedna od rijetkih s ikakvim rastom vrijednosti.

Možete li, samo prema ovom grafikonu, zaključiti kada je dovršeno preuzimanje Twittera?

Ulagači, dakle, koji vjeruju da Twitter s Muskom ima budućnost, možda su se okrenuli dogecoinu kao mjerilu uspjeha tog pothvata. Budući da se Twitterove dionice više ne mogu kupiti, a dogecoin je i dalje relativno jeftin, ne bi začudilo da njegova vrijednost postane vezana uz ono što se događa s Twitterom. Samo posljednji rast vrijednosti s oko 5 na 15 centi, pretočen u dolare, iznosi oko 10 milijardi dolara u ukupnoj kapitalizaciji svih dogecoina na tržištu.

Ostvari li se neslužbeni Muskov plan da se dogecoin počne koristiti za plaćanje mikrotransakcija na Twitteru, pomama za njime mogla bi nastaviti rasti.