Prvih mjesec dana korištenja Wirexa - prednosti i nedostaci kupnje namirnica bitcoinom

Prije mjesec dana jedna od najpoznatijih aplikacija za digitalno plaćanje, Wirex, uvela je podršku za hrvatsku kunu (HRK), čime je naša nacionalna valuta postala jedna od ukupno njih 18 podržanih unutar ovog appa. Da vas podsjetimo, Wirex je "poseban" po tome što tih 18 valuta nisu samo one klasične, već je među njima i nekoliko kriptovaluta, uključivši i - bitcoin.

Wirex je diljem svijeta stekao milijune korisnika, osobito među entuzijastima kriptovaluta. Tajna nije samo u tome što aplikacija sve valute "tretira" podjednako, ne praveći razliku između kriptovaluta i "običnog" novca, već i u tome što nudi povoljnije uvjete konverzije među valutama od mnogih drugih online rješenja, ali i u tome što joj se može pristupiti i putem web-sučelja, a ne samo putem mobilne aplikacije...

Aplikacija može poslužiti naprosto za kupnju i prodaju raznih valuta, a samim time i jednostavnu izravnu konverziju, primjerice, na relaciji kuna - bitcoin. Dovoljno je "top-upati" račun koji se otvara prilikom aktiviranja aplikacije nekom od podržanih valuta i potom konvertirati po želji. To je, primjerice, dobar način da se, uz male iznose, u investiranju i/ili štednji u kriptovalutama okušaju i oni koji do sada nisu za to imali hrabrosti.

Ipak, svaki korisnik appa može naručiti i Wirex karticu, kako bi novac kojeg ima u appu pohranjen u raznim valutama mogao koristiti i za kupnju u trgovini. Za sada je podržano korištenje Visa kartice (za što mjesečna naknada iznosi 10 kuna), a već se možete upisati i na listu čekanja za puno bolju opciju - narudžbu Wirexove Mastercard kartice (za koju nema mjesečne naplate).

Isprobali smo Wirex app, ali dakako, i Wirex karticu (za sada, naravno, Visu) čim je službeno otpočela podrška za hrvatsku kunu, pa evo naših dojmova...

Najveća prednost je doista ta što aplikacija ne pravi nikakvu razliku između kriptovaluta i običnih valuta. To je veliki korak ka demistifikaciji i bitcoina i svih drugih valuta. Otkako je novac prestao biti "opipljiv", odnosno otkako većinom plaćamo karticama, beskontaktno, aplikacijama, mobilnim i elektronskim bankarstvom i na slične načine koji ne podrazumijevaju gotovinu, doista smo ga prestali doživljavati kao hrpu novčanica i kovanica. Apstraktna perspektiva novca postala je primarna u odnosu na onu okom prepoznatljivu.

To, međutim, nije vrijedilo i za kriptovalute. Bitcoine i ostale kriptovalute mnogima je teško doživjeti kao nešto što ima konkretnu vrijednost - tržišnu i kupovnu - jer nikada niti nije tiskan papirnati bitcoin ili bitcoin u kovanicama (osim simbolički). Wirex briše i tu misteriju te bitcoin predstavlja svojim korisnicima naprosto kao još jendu valutu, uz kunu, dolar, euro, funtu...

To doslovce znači da s novcima koje imate na računu Wirex appa možete - ako koristite i Wirex karticu - plaćati bilo gdje u bilo kojoj valuti, uključivši i kriptovalute. Odete u supermarket, uzmete krih i mlijeko i platite, recimo, bitcoinima, umjesto kunama...

Doista je u praksi tako, s tim da morate imati na umu da u Hrvatskoj, po zakonima naše države, plaćanje može biti obavljeno isključivo u nacionalnoj valuti, dakle u kunama. Isti zakoni vrijede i u svim drugim državama - bitcoinima se, zapravo, ne može plaćati nigdje. Ako neki dućan i podržava bitcoine (čuli ste za frizerske salone i pizzerije koji te podržavaju) - imajte na umu da oni, zapravo, najprije konvertiraju bitcoine u neku "običnu" valutu, a zatim i u nacionalnu valutu, pa tek onda vrše naplatu. Kreditne kartice (Visa, Mastercard i druge) utoliko uvijek podržavaju samo "obične" valute.

Utoliko i Wirexova Visa podržava samo euro, dolar ili funtu, pa kada otiđete u dućan u Hrvatskoj, plaćanje kruha i mlijeka obavlja se na način da se automatski konvertiraju euri, dolari ili funte koje imate na kartici u kunu. Tako dućan doista dobiva kune, a vama se skidaju euri, dolari ili funte s kartice, u odgovarajućoj protuvrijednosti. Naprosto je, prilikom plaćanja, automatski odrađena konverzija... Vama je taj proces "nevidljiv", pa imate osjećaj kao da ste platili eurima, dolarima ili funtama.

No, pitate se, što ako ste na svojem Wirex računu sva sredstva pretvorili u bitcoine - hoće li se u tom slučaju kupnja kruha i mlijeka također automatski konvertirati iz bitcoina u kune, na vama nevidljiv način?

Odgovor je da hoće, uz jedan bitan međukorak. Da biste, naime, uopće mogli plaćati Wirex karticom, koja je po prirodi "prepaid" kartice, morat ćete najprije sredstav koja imate na Wirex računu (u bilo kojoj valuti) kroz aplikaciju prebaciti na Wirex karticu. Bez obzira u kojoj valujti je izdana vaša kartica (euro, dolar ili funta), konverzija valute koju želite teretiti u appu da bi napunili karticu bit će automatska i tima vama nevidljiva. Nakon toga će, naravno, i plaćanje u dućanu biti izvršeno na način da ne osjetite daljnju konverziju u kune...

Utoliko, doista vam Wirex omogućuje da u svim trgovinama koje podržavaju Visu (a uskoro i Mastercard) plaćate bitcoinima, bilo gdje na svijetu, a samim time i u Hrvatksoj. Trgovina će dobiti kune, a vi ćete potrošiti bilo koju od 18 podržanih valuta koju želite...

Takvim se Wirex doista pokazao i u praksi. U ovim mjesec dana korištenja "top-upali" smo wirex račun samo jednom, s 1.000 kuna. Odmah nakon toga konvertirali smo tih 1.000 kuna u bitcoine. Vrijednost im je, zbog toga, u dvadesetak dana narasla na čak 1.150 kuna, računajući pritom i "gubitak" provizije za izvršenu konverziju. Prebacili smo taj novac s Wirex računa na Wirex karticu (koja novac čuva u eurima) i - krenuli u kupnju. Malo po malo, nakupovali smo 1.150 kuna u hrvatskim trgovinama. Samo zato jer je bitcoinu tih 20 dana vrijednost rasla i jer smo - zahvaljujući appu - prestali misliti na to u kojoj valuti doista plaćamo...

Dakako, moglo je biti i obrnuto - zbog volatilnosti bitcoina i drugih kriptovaluta, a i zbog plaćanja određene provizije, mogli smo izgubiti dio novca. Ipak, ovakve aplikacija i ovakve kartice - kako rekosmo - uvelike demistificiraju korištenje kriptovaluta i svatko tko je entuzijastičan oko novih metoda plaćanja, štednje i ulaganja, te voli otkrivati svijet kriptovaluta, fitnecha i budućnosti bankarenja i plaćanja, očito će uživati uz Wirex.