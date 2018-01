Stabilnost dionica investitore gura prema bitcoinu

Deutsche Bank, ugledna njemačka financijska institucija, provela je analizu kretanja cijene bitcoina u odnosu na kretanja cijena dionica na američkim burzama. Primijetili su pritom da je od početka ove godine značajno izražena korelacija cijene bitcoina i američkog VIX indeksa.

VIX indeks Američki burzovni indeks VIX, poznat i kao Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index, u prijevodu "indeks volatilnosti" ili "indeks straha" pokazatelj je koji služi za predviđanje fluktuacija cijena dionica iz sastava S&P 500 u narednih 30 dana. Porast ovog indeksa govori o povećanoj volatilnosti tržišta koja se očekuje, dok se njegovo snižavanje tumači kao indikator stabilnih cijena u narednom razdoblju. Jedan je od najčešćih pokazatelja kojim se mjeri rizik dioničkog tržišta u SAD-u.

Prema navedenoj analizi, u razdobljima kada VIX indeks pada, cijena bitcoina raste, i obratno. Ovakva negativna korelacija vrlo je izražena posljednjih tjedana, a analitičari to objašnjavaju na sljedeći način: kada je na dioničkom tržištu "dosadno", tj. kada ono ne predstavlja velik rizik od promjene cijene, i samim time potencijal za brzu špekulativnu zaradu, investitori počinju kupovati bitcoin – koji nudi veći rizik i samim time veću mogućnost povrata investicije.

To dovodi do porasta potražnje i samim time do rasta cijene bitcoina, što se lijepo vidi na ovom grafičkom prikazu Deutsche Banka.

Bitcoin je proteklog tjedna doživio nekoliko velikih fluktuacija cijene. Nakon pada sa preko 14.000 na razinu ispod psihološke granice od 10.000 dolara vrlo je brzo uslijedio porast na gotovo 13.000 dolara. Nakon toga uslijedila je stabilizacija cijene na oko 12.000 dolara. Ove fluktuacije zasigurno su pogodne dnevnim trgovcima i špekulantima, pa onima vještijima mogu donijeti oveće prinose u razdoblju od samo nekoliko sati ili dana.