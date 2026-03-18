Antec i Noctua predstavili unaprijeđeno kućište Flux Pro s boljim hlađenjem

'Flux Pro je osmišljen kao vrhunska platforma za tihe i snažne sustave, a suradnja s Noctuom podiže to iskustvo na još višu razinu', priopćio je izvršni direktor Anteca, Frank Lee

Antec i Noctua udružili su snage i predstavili Antec Flux Pro Noctua Edition, posebnu verziju postojećeg Flux Pro nadograđenu Noctuinim ventilatorima, namijenjenu korisnicima koji traže visoke performanse uz što nižu razinu buke.

Naime, novi model kućišta dolazi s ventilatorima NF-A14x25 G2 i NF-A12x25 G2, za koje proizvođači tvrde da omogućuju bolji omjer hlađenja i buke. Kažu da razina buke može biti smanjena do 8 dB u odnosu na standardnu konfiguraciju Fluxa Pro, uz zadržavanje sličnih temperatura komponenti.

Kućište uključuje i Noctuin NA-FH1 hub za ventilatore, koji omogućuje upravljanje više ventilatora putem jednog priključka na matičnoj ploči. Ventilatori su inače unaprijed postavljeni, a kabeli organizirani kako bi se pojednostavila instalacija.

Osim toga, kućište je također kompatibilno s konfiguracijama koje koriste zračno ili vodeno hlađenje, a što se tiče dizajna, u ovom slučaju ima prepoznatljive smeđe Noctuine detalje uz diskretno postavljene logotipe, čime se dodatno razlikuje od standardnog Fluxa Pro.

Antec Flux Pro Noctua Edition dostupan je po preporučenoj cijeni od 400 eura, a u prodaji je putem Noctuinih službenih kanala i odabranih partnera. Više informacija dostupno je u priopćenju proizvođača na ovoj poveznici.