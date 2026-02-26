Testirali smo ASUS GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition, najtiši RTX 5080 na svijetu

Nije baš uobičajeno susresti se s Noctuinim imenom izvan konteksta visokokvalitetnih zračnih hladnjaka i ventilatora, a posebno kada je riječ o grafičkoj kartici. Međutim, Noctua je prije nekoliko godina sklopila partnerstvo s Asusom, što je rezultiralo dizajnom jedinstvenih grafičkih kartica pod nazivom Noctua Edition.