Noctuini ventilatori i hladnjak za Asusov RTX 5080

Nakon uspjeha prethodnih Noctua Edition GeForce RTX grafičkih kartica, Asus RTX 5080 Noctua Edition peta je ASUS-ova grafička kartica koja koristi nagrađivane Noctua ventilatore uz zajednički razvijen hladnjak.

Kao prva igračka grafička kartica koja uključuje konfiguraciju s tri ventilatora od 120x25 mm, ovaj model koristi tri nova ventilatora NF-A12x25 G2 i optimizirani i namjenski projektiran hladnjak koji kombinira veliku parnu komoru sa sedam toplovodnih cijevi od 8 mm i četiri od 6 mm.

Kako kažu iz Noctue, izvanredan izbor za igrače i ostale koji paze na razinu buke.

Detalji na Noctuinim stranicama.