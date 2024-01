Cooler Master Ncore 100 Max - mini-ITX kućište minimalističkog dizajna

Kućište Ncore 100 Max napravljeno je od aluminijske legure s volumenom od samo 15,7 litara s osnovnim dimenzijama 155 mm x 212 mm x 481 mm (uključujući izbočine).

Unutar toga integrira i prilagođeni AIO sustav tekućeg hlađenja veličine 120 x 38 mm i V SFX Gold ATX 3.0 850W napajanje pružajući visoke performanse u minimalnom prostoru.

Kao takvo nudi dovoljno mjesta za montažu 3x PCIe utora, a njegova I/O ploča nudi priključke kao što su 2x USB 3.2 Gen1 Tip A, 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Tip C, 1x Audio Combo (Audio ulaz/izlaz 3,5 mm).

Za one kojima to nije dovoljno kućište se može proširiti do 172 mm čime dobiva potpunu kompatibilnost s 4090 GPU-om.

"Naša je vizija bila stvoriti kućište koje nije samo kompaktno, hladno i sposobno za smještaj najnovijih i najmoćnijih komponenti, već i užitak za ugradnju." rekao je Jimmy Sha, izvršni direktor Cooler Mastera.

U Europi se očekuje krajem siječnja 2024. po očekivanoj maloprodajnoj cijeni od 399 eura.