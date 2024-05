Cooler Master MasterBox 600 - Bogato opremljeno, inovativno i atraktivno

Najnoviji predstavnik Cooler Masterovih kućišta više srednje klase, odaziva se na ime MasterBox 600. Kao prioritet u izradi tog kućišta svakako je igrala ulogu veličina, jer već na isporučenoj kutiji vidljiv je veliki slogan "Bigger is better". Bez obzira na to, zapravo smo se iznenadili da kućište u rukama ne djeluje toliko teško, koliko bi njegove dimenzije od 474 x 230 x 481 mm dale naslutiti.