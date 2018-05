Razer Core X, jeftinije kućište za eksterne grafičke kartice

Razer je tijekom predstavljanja ovogodišnjeg Blade (2018) prijenosnika za igrače predstavio i novo eksterno kućište za grafičke kartice – Core X. Novi model može udomiti veće grafičke kartice nego prošlogodišnji Core V2, ali je radi manje cijene ostao bez par značajki.

Za početak nema Razerovog Chroma osvjetljena, što znači da će ugrađena grafička kartica biti „u mraku“ tijekom korištenja. To, u neku ruku i nije prevelika šteta, budući da su proizvođači razne informatičke opreme ionako pretjerali s ugradnjom RGB-a u sve i svašta, od miša, tipkovnica, kućišta, ventilatora do skoro RGB osvjetljenja s vlastitim, dodatnim RGB osvjetljenjem.

Zatim, Core X nema USB i Ethernet portove. No, zato ima snažnije napajanje od 650 W naspram 500-vatnog unutar Core V2 modela. Core X može prijenosnicima isporučiti do 100 W putem USB-C porta, a grafičke kartice od sada mogu biti do debljine tri PCI-a utora, odnosno do debljine 60 milimetara. Grafička kartica ne smije biti ni duža od 330 milimetara, ali ni viša od 160 milimetara.

Što se dizajna tiče, on je ovog puta jednostavniji. Nema ureza na vanjskoj strani kućišta kao kod Core V2 modela. Dimenzije kućišta su 374 x 168 x 230 milimetara. Cijena je kako smo naveli na početku teksta povoljnija – 299,99 eura.

Razer Core X može se koristiti s prijenosnim računalima s Windows 10 i macOS operativnim sustavima, uz preduvjet da prijenosnici imaju i Thunderbolt 3 port. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim internetskim stranicama proizvođača.