Sharkoon REV300, prostrano i prozračno ATX kućište sa sedam PWM RGB ventilatora

Sharkoon je svoju REV seriju računalnih kućišta proširio s jednim novim modelom – REV300. Unutar serije se već nalaze tri modela – REV100, REV200 i REV220. Četvrti model – REV300 odlikuje se s više prostora za računalne komponente te s boljim protokom zraka, za što je zaduženo čak sedam tvornički ugrađenih ventilatora.

REV300 ima dvije providne stranice, od čega jednu bočnu (staklenu) te prednji panel (mrežica). Time se pruža i više nego dobar pogled na unutrašnjost kućišta i ugrađene komponente, a posebno na maloprije spomenute ventilatore. Kako smo već naveli, njih je sedam. Riječ je o PWM ventilatorima u dvije veličine s adresabilnim RGB osvjetljenjem.

Iza prednjeg panela nalaze se tri 140-milimetarska ventilatora, a na stražnjoj strani tri 120-milimetarska. Sedmi ventilator smješten je ispod gornjeg panela i veličine je 120-mm. Korisnici kojima više odgovaraju vodena hlađenja imaju mogućnost ugradnje radijatora od 360 i 420 milimetara. Ovisno o odabranom radijatoru ovisit će i maksimalna dužina grafičke kartice koju će biti moguće ugraditi unutar kućišta. U konfiguraciji s 360-mm radijatorom unutar kućišta ima dovoljno mjesta za grafičke kartice dužine do 34,5 centimetara, a u konfiguraciji s 420-mm radijatorom za grafičke kartice dužine do 33,3 centimetara.

Prilikom odabira napajanja u oba slučaja treba voditi računa da isto ne prelazi dužinu od 27 centimetara. Isto tako najveća visina procesorskih hladnjaka ne smije biti veća od 17,7 centimetara. Što se matičnih ploča tiče REV300 može udomiti po jednu Mini-ITX, Micro-ATX, ATX ili E-ATX matičnu ploču.

Diskretno RGB osvjetljenje podržava 20 različitih svjetlosnih efekata (četiri više u odnosu na REV220) te je kompatibilno s matičnim pločama temeljenim na Mystic Light Sync (MSI), Aura Sync (Asus), RGB Fusion (Gigabyte) i Polychrome Sync (ASRock) tehnologiji osvjetljenja.

U odnosu na prethodne modele REV300 ima dovoljno mjesta za ugradnju do osam PCI uređaja, do četiri 3,5“ i pet 2,5“ HDD ili SSD uređaja. Shodno tomu dimenzije (50,1 x 23,8 x 55,0 cm) kao i masa (10,4 kg) su nešto veće u odnosu na prethodne modele. Zbog specifičnog dizajna, a i godine proizvodnje ugradnja 5,25“ uređaja nije podržana. Sve tipke kao i portovi smješteni su na gornji panel. Redom to su: power tipka, reset tipka, četiri USB Type-A (2x 3.0, 2x 2.0) porta, jedan USB-C port te dva 3,5-mm audio porta (za slušalice i mikrofon).

Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Preporučena cijena za europsko tržište je 144,90 eura. Uz kućište je moguće opcionalno nabaviti i Angled Graphics Card Kit po cijeni od 34,99 eura. Riječ je o metalnom nosaču s Riser kabelom koji omogućava vertikalnu ugradnju grafičkih kartica, a time i bolji protok zraka.