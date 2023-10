Sharkoon REV300 White - stari znanac u novom ruhu

Dvije i pol godine nakon REV300 Black kućišta, Sharkoon je odlučio osvježiti ponudu unutar REV serije dodavanjem novog modela – REV300 White. Kako se iz samog naziva može razlučiti riječ je o istom kućištu, istog dizajna i istih mogućnosti, samo u drugoj boji. Budući da Sharkoon osim boje nije imao potrebe mijenjati ništa drugo znak je da su sav posao oko dizajniranja kućišta odradili od prve kako treba. Stoga ovaj model dolazi više kao dodatak za ljubitelje svjetlijih boja.

Podsjetimo, kućište je dosta prostrano i bez problema može primiti i matične ploče E-ATX formata, grafičke kartice dužine do 34,5 centimetara, napajanja dužine do 27 centimetara kao i za procesorske hladnjake visine do 17,7 centimetara. Uz kućište dolazi i sedam PWM ventilatora s adresabilnim RGB osvjetljenjem. S prednje strane nalaze se tri 140-mm ventilatora, sa stražnje strane tri 120-mm ventilatora dok je sedmi, također 120-mm, smješten ispod gornjeg panela. Korisnici koji su više pobornici vodenog, umjesto zračnog, hlađenja imaju mogućnost ugradnje 360 i 420-mm radijatora sa stražnje, odnosno prednje strane.

Matična ploča se kod ovog modela ugrađuje nešto drugačije u odnosu na većinu računalnih kućišta - zakrenuta je za 90 stupnjeva pa se konektori i kabeli koji se inače nalaze na stražnjoj strani kućišta nalaze na gornjoj. Kako se često neuredna šuma kabela ne bi vidjela golim okom Sharkoon je iznad ostavio dovoljno slobodnog prostora za njihov smještaj i dodatno ga pokrio odvojivim panelom.

Što se samih komponenti tiče, zbog zarotirane matične ploče i ugradnja grafičkih i drugih kartica je također drugačija – vertikalna. REV300 White kako i Black model podržava ugradnju do osam PCI uređaja, do četiri 3,5“ uređaja (HDD) ili do pet 2,5“ uređaja (HDD/SSD).

Kako bi se ugrađene komponentne istakle, kućište je opremljeno s bočnom staklenom stranicom dok je s prednje strane panel s mrežicom kroz koju se mogu vidjeti RGB ventilatori. Inače, RGB osvjetljenje podržava 20 različitih svjetlosnih efekata te je kompatibilno s matičnim pločama temeljenim na Mystic Light Sync (MSI), Aura Sync (Asus), RGB Fusion (Gigabyte) i Polychrome Sync (ASRock) tehnologiji osvjetljenja.

Dimenzije kućišta od 50,1 x 23,8 x 55,0 cm kao i masa od 10,4 kg su također istovjetne ranijem, Black, modelu. Detaljnije specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača. Preporučena cijena za europsko tržite je 159,90 eura.