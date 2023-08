Sharkoon VS8 i VS9 - kućišta za gaming i ured

Sharkoon je u svoju ponudu dodao dvije nove serije ATX računalnih kućišta – VS8 i VS9. Svaka serija sastoji se od ukupno tri modela – jednog klasičnog i dva RGB modela, čime su budući kupci dobili ukupno šest modela na razmatranje. Kako se vidi iz naslova, proizvođač ovim serijama osim na gamere cilja i na poslovne korisnike.

Poslovne modele iz VS8 i VS9 serija odlikuje minimalistički dizajn – crna boja, ravni rubovi, bez ikakvih svijetlećih dodataka te bez uvida u unutrašnjost kućišta. S druge strane, gamerski modeli dobili su jednu providnu bočnu stranicu od kaljenog stakla i u gamerskom svijetu nezaobilazno adresabilno RGB osvjetljenje. Također, gameri su standardnu crnu, dobili i dodatnu boju kućišta – bijelu.

Uvidom u dokumentaciju svih modela vidljivo je kako većinom dijele specifikacije, uz tek manje promjene u konfiguraciji. Osim onih najočitijih – providne stranice, magnetnog filtera za prašinu i RGB osvjetljenja, ostale promjene se odnose na broj i vrstu USB portova. Primjerice, USB-C port je ugrađen samo u RGB modele, dok klasični modeli dolaze samo s USB Type-A portovima. Zatim, po dva prednja (120-mm) ventilatora su također dobili smo RGB modeli, dok su uredski dobili samo po jedan stražnji 120-mm ventilator.

Sharkoon VS8 i VS9 kućišta, neovisno o kojem se modelu radi, imaju mogućnost ugradnje do dva 3,5“ i do šest 2,5“ uređaja. Podržavaju ugradnju Mini-ITX, Micro-ATX i ATX matičnih ploča te ugradnju grafičkih kartica dužine do 35 centimetara, procesorskog hladnjaka visine do 15,8 centimetara i napajanja dužine do 21 centimetar. Kupci koji budu željeli umjesto zračnih, ugraditi vodena, hlađenja moraju voditi računa da radijatori ne smiju biti deblji od 5,8 centimetara ako se ugrađuju s prednje, odnosno 6,0 centimetara ako se ugrađuju s gornje strane kućišta.

Dimenzije kućišta su 42,3 x 20,5 x 48,5 centimetara, a masa 5 kilograma kod standardnog i 6,3 kilograma kod RGB modela. Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Preporučena cijena za standardne VS8 i VS9 modele iznosi 44,90 eura, a za RGB modele 59,90 eura.