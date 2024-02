Acer Nitro V 15 ANV15 omogućuje igranje na 1080p rezoluciji za oko 1100 eura

SPECIFIKACIJE – Acer Nitro V 15 ANV15-51-59MT Ekran 15,6” / 1920 x 1080 / IPS/ 144 Hz Procesor Intel Core i5-13420H (4P, 4E /12T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4050 6GB Memorija 8 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 Konektori 1 × HDMI

3x USB 3.2 Type A

1 × USB 3.2 Type C

1x USB 2.0

Ethernet

3,5-mm audio Masa 2,1 kg Dimenzije 363,2 × 238,7 × 26,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1090,00 eura

Acer Nitro je dugogodišnji gaming brand koji u postavi Acera predstavlja pristupačniju verziju laptopa za igranje. Krajem 2023. godine Acer je izbacio verziju punog kodnog imena V15 ANV15-51-59MT koja slijedi ideju Nitro modela i u uređaju koji vani ide ispod 900 dolara, a na našem tržištu oko 1100 eura donosi kombinaciju komponenti dovoljnu za ugodno igranje na 1080p rezoluciji. Osnova ovog modela je 13. generacija Intel Core procesora i Nvidia GeForce RTX 4050 grafička kartica.

Plastično kućište ima vizualne detalje koji upućuju na gaming dizajn

Dizajn odmah otkriva da se radi o laptopu za igranje. Plastično kućište na poklopcu ekrana ima Nitro logo i prošarani, no ne pretjerano nametljivi uzorak. Otvori za ispuh zraka smješteni su iza i sa strane i po gaming performanse srećom Nitro nije išao pretjeranu u stanjivanje kućišta. Kada se otvori ekran, na odmorištu za dlanove prevladava sjajna crna plastika i relativno minimalistički dizajn. Okviri oko ekrana tanji su sa strana dok su iznad i ispod ekrana deblji. Gore zbog 720p kamere koja u 2024. godini nikog neće baciti u trans, a dolje još jednom zbog logoa.

Nitro dolazi s IPS ekranom koji ima 144 Hz refresh rate

Kad smo se već dotaknuli ekrana, Acer je isporučio IPS panel koji ima svjetlinu od 300 cd/m2 i dolazi s Full HD rezolucijom. Za gamere je možda važnija činjenica da dolazi s osvježavanjem ekrana od 144 Hz iako RTX 4050 neće moći puno naslova dotjerati do 144 FPS-a. Spomenuta grafička kartica dolazi sa 6 GB video memorije i s njom ćete moći igrati većinu igara i s do 60 FPS-a, dok će one zahtjevnije poput Cyberpunka 2077 tražiti smanjivanje detalja za ugodan gameplay. Za performanse laptopa brine se i Core i5-13420H, sposobni osmojezgreni procesor koji će isporučiti dovoljno snage za igre, multimediju i čak neke zahtjevnije profesionalne aplikacije. Problem je u ovoj konfiguraciji 8 GB radne memorije koja je granično dostatna za normalan rad. Tu je i mali SSD od 512 GB, no neki su se ustupci morali napraviti za nižu cijenu. Oko 300 eura više morat ćete platiti model s i7 13620 i 16 GB radne memorije.

Pozadinski osvijetljena tipkovnica ima i numerički dio

Acer Nitro V 15 dolazi s chiclet tipkovnicom koja ima bijelo pozadinsko osvjetljenje te je obogaćena za numerički dio, a jedini prigovor ide nešto stisnutijim tipkama za smjer. Touchpad ispod tipkovnice nema dedicirane tipke i pristojne je veličine. Acer je zadovoljio sa sučeljima, pa imamo HDMI, tri USB-a tipa A te jedan USB C priključak. Iako ima Wi-Fi 6 podršku, Acer je dodao i Ethranet priključak, a tu je i 3,5 mm kombinirani audio utor. Laptop dolazi sa stereo zvučnicima, a od baterije možete očekivati nešto ispod 10 sati autonomije, što se ne odnosi na scenarije igranja igara kada je grafička kartica u punom pogonu.

Uz HDMI, Acer je ugradio tri USB tipa A i jedan USB C među ostalim

Ukupno, laptop ima za svoju osnovnu gaming namjenu vrlo dobre specifikacije, dok se drugdje pokušalo uštedjeti kako bi cijena bila što konkurentnija i u tome je Acer prilično uspio.