Acer predstavio igraće laptope s Intel H-serijom procesora 11. generacije

Predator Triton 300

Acer Predator Triton 300, donosi vrhunske specifikacije u metalnom kućištu debljine 19,9 milimetara. Naime, ovaj laptop pogoni Intel Core H-serija 11. generacije koja doseže brzinu do 4,6 GHz, Nvidia GeForce RTX grafička kartica do 3080 serije za prijenosnike i do 32 GB DDR4 RAM-a. Kako navodi Acer, radi se o uređaju koji s lakoćom može pokretati sve najnovije video igre, a korisnici mogu izabrati žele li na svom prijenosniku QHD zaslon od 165 Hz ili pak FHD zaslon od 360 Hz, oba s odzivom od 3ms uz overdrive.

Za niske temperature tijekom igranja, zaslužna su dva hladnjaka, od kojih je jedan AeroBlade 3D pete generacije. Hladnjaci su posebno prilagođeni te koriste 89 metalnih lopatica debljine 0,08 milimetara i bionički dizajn na vrhu koji, osim manje turbulencije, omogućava i bolji protok zraka za 55 posto u usporedbi s plastičnim hladnjacima, tvrde iz Acera. Osim toga, navodi se da su za maksimalnu učinkovitost hlađenja, uz usisne i ispušne otvore, zaslužne i namjenske toplovodne cijevi za GPU i CPU.

Predator Triton 300 ima i četverozonsko RGB osvjetljenje koje korisnik može prilagoditi po svojoj želji, a dolazi i s posebno istaknutim „strelicama“ i WASD tipkama. DTS X: Ultra audio pretvara bilo koji par slušalica ili zvučnika u 360 surround zvuk, što će, prema Aceru, uveliko pomoći igračima. Za manju su latenciju zaslužni Intel Killer E2600G Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i i Control Center 2,0. a laptop ima i brojne priključke - HDMI 2,1, dva USB 3,2 Gen 1 i dva USB 3,2 Gen 2, Mini DisplayPort 1,4 i USB Type-C (Thunderbolt 4).

Acer Predator Triton 300 (PT315-53), bit će dostupan na Europskom tržištu u lipnju po cijeni od 1.499 eura.

Predator Helios 300

Novi Predator Helios 300 dolazi s procesorom Intel Core H-serije 11. generacije, Nvidia GeForce RTX 3070 GPU-om za prijenosnike i do 32 GB DDR4 RAM-a. Za hlađenje je zaslužan Acerov AeroBlade 3D pete generacije s 89 metalnih lopatica od 0,08mm, a 17-inčni model uključuje i Acerov Vortex Flow Design koncept, odnosno, kako navode iz Acera, strateški organiziran raspored hlađenja osmišljen za generiranje aerodinamičnih protoka kako bi se poboljšalo hlađenje CPU-a i GPU-a.

Korisnici imaju na odabir dvije vrste zaslona baš kao i kod Predator Triton 300 laptopa, FHD od 360 Hz ili QHD od 165 Hz s odzivom od 3ms u overdriveu. Tipkovnica je opremljena s četiri RGB zone i prozirnim WASD tipkama udubljenog oblika. Osim toga, dostupna je i turbo tipka za instantni overclocking, ali i PredatorSense tipka koja otvara aplikaciju za nadzor sustava, prilagođavanje RGB osvjetljenja i još mnogo toga.

Za poboljšani je audio doživljaj zaslužan DTS: X Ultra, a laptop također ima Intel Killer E2600 ethernet kontroler, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i i Control Center 2,0 za manju latenciju. Također, tu su i USB 3,2 priključci, Thunderbolt 4 USB-C s podrškom za DisplayPort, HDMI 2,1, ali i HDD od 2TB.

Službene informacije o cijeni i dostupnosti ovog laptopa, trenutno nisu poznate.

Acer Nitro 5

Nova generacija Nitro 5 prijenosnika donosi 11. generaciju Intel Core procesora H-serije, Nvidia GeForce RTX 3070 GPU-a za prijenosnike i 32GB DDR4 RAM-a. Kako navode iz Acera, dostupna je 15,6-inčna verzija (AN515-57) i 17,3-inčna verzija (AN517-54) te obje dolaze s QHD IPS zaslonom od 165 Hz, odzivom od 3ms uz overdrive, a valja napomenuti i manje okvire.

Novi Nitro 5 ima dva M.2 PCIe/ SATA SSD utora te tako nudi do 1 TB Raid 0 ili 2 TB HDD memorije. Osim toga, dolazi i s Acer Coolboost tehnologijom, dvostrukim hladnjacima i kako tvrdi Acer, strateški postavljenim usisima i ispusima zraka s četiri ventilacijska otvora zaslužnima za bolje hlađenje.

Ovaj prijenosnik ima i NitroSense namjensku tipku koja omogućava korisnicima praćenje performansi sustava, odabir između unaprijed postavljenih načina hlađena ili pak prilagođavanje vlastitog te pristup raznim poboljšanjima poput LCD overdrivea ili zvučnih modusa Acerovog TrueHarmonyja. Korisnik će i na Nitrou 5 moći prilagoditi četverozonsko RGB osvjetljenje, a Acer navodi i hod svake tipke od 1,6 mm te crni Precision Touchpad. Osim toga, ovaj prijenosnik nudi i razne priključke – RJ45, HDMI 2,1, dva USB 3,2 Gen 1 i USB 3,2 Gen 2 i USB Type-C (Thunderbolt 4).

15-inčna verzija Acer Nitro 5 prijenosnika, bit će dostupna na Europskom tržištu u lipnju po cijeni od 999 eura, dok će 17-inčna verzija biti dostupna po cijeni od 1.299 eura.

Za više informacija o cijenama i specifikacijama, posjetite službenu stranicu Acera.