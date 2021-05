Acer predstavio laptop napravljen od reciklirane plastike, nove Predator modele i još mnogo toga

Acer Aspire Vero

Acer navodi da održivost okoliša shvaća ozbiljno te su tako stvorili internu inicijativu Earthion, koja uključuje upotrebu obnovljive energije kod dizajna proizvoda i ambalaže, proizvodnje, logistike i recikliranja. Tvrtka je tako predstavila Acer Aspire Vevo, laptop u skladu s načelima održivosti nove inicijative.

Kako navode iz Acera, kućište i tipkovnica laptopa, izrađeni su od reciklirane plastike, dok je oko 85 posto ambalaže izrađeno od reciklirane papirne pulpe, što znači da je adapter za punjenje ne dolazi u plastičnoj vrećici kao i inače. Za sva grafička obilježja na ambalaži, korištena je sojina tinta bez boje ili hlapljivih organskih spojeva. Valja napomenuti da su u izradi laptopa korišteni standardni vijci da bi se olakšala demontaža za kasniji popravak ili pak reciklažu.

Acer Aspire Vero pokreće Intelov Tiger Lake procesor s Intel Iris X grafikom, a ima i DDR4 RAM te do 1 TB M.2 SSD prostora za pohranu. Osim toga, ovaj ekološki prijenosnik dolazi i s 15,6-inčnim Full HD zaslonom, a nudi i razne priključke – WiFi 6, USB Type- C, dva USB 3,2 i HDMI 2,0.

Acer Predator Triton 500 SE

Ovaj laptop debljine 19,9mm dolazi s procesorom Intel Core i9 11. generacije, RTX 3080 grafičkom karticom, do 64 GB 3200 MHz DDR4 RAM-a i do 4 TB PCIe Gen4 pohrane. Unatoč impresivnim specifikacijama, Acer navodi da baterija može izdržati i do 12 sati rada, a laptop se može pohvaliti i sa širokim izborom 16-inčnih 16:10 zaslona, pa tako korisnik može izabrati između WQXGA LCD i Mini LED zaslona, oba sa stopom osvježavanja od 165 Hz, a nudi se i WQXGA IPS PolarBlack zaslon od 240 Hz s odzivom od 3ms.

Za hlađenje je zaslužan Acerov Vortex Flow dizajn hlađenja s trostrukim ventilatorima, uključujući i petu generaciju AeroBladea 3D, pet namjenskih toplovodnih cijevi za GPU i CPU te kako tvrde iz Acera, strateški postavljene usisne i ispušne otvore koji neprekidno uvlače hladan, a izbacuju vrući zrak.

Osim toga, tu su i Intel Killer E3100G Ethernet Controller, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i i Control Center 2,0, koji kako kaže Acer, održavaju malu latenciju i pouzdanu internetsku vezu. S druge strane, korisnici pomoću PredatorSensea mogu nadgledati svoj sustav, overclockati GPU ili namjestiti brzinu ventilatora prema tri načina rada. Predator Triton 500 SE ima i dva Thunderbolt 4 Type C priključka s podrškom za DisplayPort, SD 7,0 čitač kartica i širok spektar USB 3,2 Gen 2 priključaka.

Acer Predator Helios 500

Ovaj se laptop također može pohvaliti impresivnim specifikacijama, jer kao i Predator Triton 500 SE, dolazi s procesorom Intel Core i9 11. generacije s mogućnosti overclockinga, NVIDIA GeForce RTX 3080 GPU-om za laptope, 64 GB DDR4 3200 MHz RAM-a te dva NVMe SSD-a u RAID 0, a ima prostora i za jedan SATA HDD.

Ovisno o njihovim željama, korisnici mogu opremiti 17,3-inčni Helios 500 s 4K Mini LED zaslonom od 120 Hz koji dolazi s AUO AmLed tehnologijom i HDR 1000 certifikatom ili Full HD zaslonom od 360 Hz te odzivom od 3ms. Osim toga, ovaj laptop ima, kako tvrde iz tvrtke, paket vrhunskih rashladnih tehnologija uključujući i Acer PowerGem izrađen od polimera legure metala koji se nalazi na vrhu CPU-a te distribuira toplinu koju generira po cijelom uređaju. Tu je i Acer Vortex Flow koji koristi dva ventilatora, uključujući i petu generaciju AeroBladea 3D.

Korisnici mogu prilagoditi RGB pozadinsko osvjetljenje pomoću PredatorSensea, a WASD tipke se mogu poboljšati s Acerovim Racing ili MagForce tipkama koje imaju MagTek mehaničke prekidače. Laptop se može pohvaliti i brojnim priključcima, pa su tu HDMI 2,1, mini-DP 1,4, dva USB Type-C Thunderbolt 4, tri USB Gen 2 i jedan RJ45 priključak. Za održavanje je manje latencije i bolje povezanosti zaslužan Intel Killer E3100G Ethernet Controller, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i i Control Center 2,0, a kako navodi Acer, značajke će poput DTS: X Ultra i 3D simuliranog surround zvuka, omogućiti igračima živopisno iskustvo.

Acer je svoju ponudu proširio i osvježenim Predator igraćim stolnim računalima, Swift X laptopom, Chromebook računalima među kojima je i prvi 17-inčni model te ostalim novitetima koje možete pogledati u skraćenoj verziji tvrtkine konferencije na njihovom službenom YouTube kanalu.