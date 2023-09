Muke po održivosti: Lego napušta projekt izrade kockica od recikliranih PET boca

Iako je prije gotovo dvije i pol godine javno započeo s projektom izrade određenih elemenata svojih setova od reciklirane plastike, dobivene od PET boca, danski proizvođač igračaka Lego sada objavljuje da je od tog plana – odustao. Podsjetimo, ta je ekološka inicijativa imala za cilj zamijeniti ABS (akrilonitril butadien stiren) kao dominantni materijal u proizvodnji globalno popularnih kockica, dostupnijim i ekološki prihvatljivijom sirovinom, recikliranom plastikom tipa PET (polietilentereftalat).

Nakon tri godine istraživanja i preko 250 varijacija PET materijala i stotina drugih formulacija, Legov je istraživački tim od 150 ljudi tada bio došao do materijala kojim su bili potpuno zadovoljni, a sve su potom i patentirali. Jedna reciklirana PET boca trebala je poslužiti za izradu 10 "običnih" Lego kockica 2x4, a pritom ostvariti manji utjecaj na okoliš nego proizvodnja iste količine finalnog proizvoda od plastike tipa ABS.

PET ih razočarao

No, Niels Christiansen, izvršni direktor Lega, sada kaže da je reciklirani PET podbacio u ključnom segmentu – smanjenju ugljičnih emisija. Tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda takve bi kockice bile zaslužne za više emisija od aktualne (ABS) varijante, budući da bi, među ostalim, zahtijevale i sasvim novu opremu u tvornicama te nabavku novih proizvodnih postrojenja. U konačnici bi ugljični otisak prelaska na PET bio lošiji nego nastavak rada s postojećim materijalima. Za ABS, naime, svu tehnologiju imaju, a ona koristi oko 2 kilograma sirove nafte za kilogram plastike.

Prototipi kockica od PET-a

Ipak, iz danske kompanije poručuju da ne odustaju od potrage za "magičnim" materijalom, pa su ovoga tjedna imenovali i novu članicu uprave, zaduženu za održivost. Annette Stube postala je njihov Chief Sustainability Officer, a brinut će o ostvarenju Legovog plana smanjenja i eliminiranja štetnih emisija iz poslovanja.

Ipak ne odustaju

Na tom su putu od 2018. godine, kada su određene elemente svojih setova počeli izrađivati od biopolietilena, koji je pogodan za mekane dijelove, ali ne proizvodi prepoznatljivi "klik" niti ostvaruje dovoljnu čvrstoću spojeva među elementima. Do 2025. godine eliminirat će jednokratnu plastiku iz pakiranja svih svojih proizvoda, a do 2030. žele zamijeniti dvadesetak drugih materijala ekološki prihvatljivijim alternativama. Do 2032. godine na razini grupe će smanjiti emisije stakleničkih plinova za 37%, a cilj im je do 2050. godine postati ugljično neto neutralna kompanija.

Postojeći Lego elementi od bioplastike

Nakon posljednjih razočaravajućih rezultata s PET-om, Lego sada planira u proizvodni proces ABS-a postupno uključiti sve više recikliranog i biomaterijala, pa tako malo po malo doći do krajnjeg cilja.



- "Trenutačno testiramo i razvijamo Lego kockice izrađene od niza alternativnih održivih materijala, uključujući drugu recikliranu plastiku i plastiku izrađenu iz alternativnih izvora kao što je e-metanol. Nastavit ćemo koristiti bio-PE za izradu Lego elemenata kao što su lišće, drveće i dodaci koji se nalaze u otprilike polovici naših setova", poručili su iz danske kompanije.