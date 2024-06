Acer Vero 16 za 2024. godinu je „zeleni“ laptop s Intel Ultra procesorom i vrlo dobrom autonomijom

SPECIFIKACIJE – Acer Aspire Vero 16 (2024.) Ekran 16” / 1920x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Ultra 5 125U (2P, 8E, 2LP / 14T) Grafička kartica Intel Graphics Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 7, Bluetooth LE Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB 3.2 Type C

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,8 kg Dimenzije 359,4 × 246,8 × 16,5 mm Operacijski sustav Window 11 Pro Jamstvo 2 godine

Acer Aspire Vero je linija općih laptopa koji svoji fokus imaju na održivosti, odnosno širokoj primjeni recikliranih materijala u izradi. U ovom slučaju se to odnosi na 100% mogućnost recikliranja pakiranja u kojem dolazi, zatim 60% upotrjebljene reciklirane plastike u izradi kućišta te 100% reciklirane oceanske plastike u izradi touchpada. Osim toga, novi Vero je tanji i ima novi Intelov procesor te donosi novitete u ekranu u odnosu na prošlu generaciju.

Vero ima minimalistički dizajn s velikim udjelom reciklirane plastike. IPS ekran ima omjer stranica 16:10, a iznad njega se nalazi sposobna 1440p web kamera

Vero dolazi s plastičnim kućištem u jednoj sivoj varijanti boje. Na poklopcu ekrana je samo mali Acer logo i plastika sa sitnim rupičastim dizajnom koji donosi blagu hrapavost. Odmorište za dlanove prati taj minimalizam i ističe se u donjem desnom kutu obrnuto slovo R koje označava recikliranje. U odnosu na prethodnika, model za 2024. godinu je nešto veći, ali je i pritom 15% tanji. S masom od 1,8 kilograma uklapa se među ostale laptope s dijagonalom o 16 inča.

IPS ekran ima nešto višu rezoluciju od 1920 x 1200, no to je zbog prelaska na 16:10 omjer stranica koji je postao popularan jer omogućuje malo više radne plohe u aplikacijama poput Excela. Rubovi oko ekrana nisu osobito tanki, a na vrhu se nalazi vrlo sposobna web kamera rezolucije 2560 x1440 piskela koja dolazi i s poklopcem za privatnost.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima numerički dio, a posebno su označena slova E i R koja upućuju na ekološke značajke. Jedna od njih je prostrani touchpad napravljen 100% od reciklirane plastike iz oceana

Glavni igrač ovog prijenosnika je novi Intel Ultra 5 125U procesor i velike su šanse da je ovo među najpristupačnijim modelima s ovom generacijom procesora. Core 5 125U je model za ultraprijenosne i štedljive laptope i dolazi s dvije Performance, osam Efficiency i dvije Low Power jezgre. Idealan je za svakodnevne zadatke poput rada u Office alatima, gledanje multimedije i uredskih zadataka, dok nije namijenjen iako naravno može pokrenuti i ozbiljnije aplikacije poput Photoshopa ili editore videa. Laptop ima 16 GB radne memorije što je i neki minimum koliko očekujemo danas te 512 GB SSD.

Osim HDMI sučelja, treba izdvojiti dva USB C porta

Prostrana tipkovnica s dodanim nešto stisnutijim numeričkim dijelom ima dodani prečac za Microsoft Co-pilot, preokrenute i posebno označene tipke E i R (hashtag održivost) te pozadinsko osvjetljenje. Ispod se nalazi prostran touchpad napravljen od reciklirane plastike i bez dediciranih tipki. Laptop dolazi vrlo dobro opremljen s HDMI, dva USB C i dva USB A porta, te 3,5 mm utorom za slušalice. Uz to ima čitač otiska prsta, a vrlo je dobro opremljen bežičnim standardima. Acer Aspire Vero ima podršku za Wi-Fi 7 koja obećava šest puta veću maksimalnu propusnost u odnosu na Wi-Fi 5, te Bluetooth LE. Što se tiče baterije, Acer je ugradio model s 53 Wh i možete očekivati između 10 i 13 sati rada, što je i više nego dovoljno za cijeli radni dan bez utičnice. Ovaj 16 inčni model za 2024. godinu još nije stigao do domaćih trgovina, a slični model prošle generacije košta oko 720 eura.