ADATA u Las Vegasu predstavila laptop, monitor i mini PC iz serije XPG namijenjene igračima

Tajvanska kompanija je na ovogodišnjem izdanju sajma CES predstavila nove proizvode u seriji XPG koju su smislili za igrače, one koji se time bave doma, kao i za esports igrače

Kao što je prije malo više od dva tjedna bilo najavljeno, ADATA je sa sobom na ovogodišnje izdanje sajma CES ponijela monitor, mini PC i laptop. Serija proizvoda XPG namijenjena je gamerima, a uz dosadašnju ponudu SSD-ova, RAM-a i perifernih uređaja odlučili su ući na tržište PC sustava sa sloganom "Invazija počinje".

Prvo na redu je prijenosno računalo imena XPG XENIA 15, a oni koji su imali priliku posjetiti sajam su na štandu mogli proučiti specifikacije koje do sada nisu poznate. Ovaj laptop je ADATA napravio u suradnji s Intelom, pa ima Intel Core i7 procesor najnovije, 9. generacije, Full HD IPS zaslon dijagonale 15,6 inča i XPG-ov vlastiti nagrađivani SSD SX8200 Pro M.2.

Za one koji preferiraju stolna računala, proizvođač je pripremio XPG GAIA koji je također napravljen u suradnji s Intelom, ima kompaktno kućište zapremnine 5 litara, PCI utor koji je moguće mijenjati i u koji se mogu stavljati kartice dužine do 8 inča i 500-vatno certificirano kompaktno napajanje 80 PLUS Platinum. Ovisno o tome što vam je drago, kućište dolazi u dvije boje - bijela i roza.

Treća novost je prvi monitor koji će tvrtka prodavati, punog imena XPG Photon. Radi se o 27-inčnom IPS zaslonu zaslon s tehnologijom Vivid Color Eye-Safe Display tvrtke PixelDisplay Inc., koja je sada prvi put implementirana u jedan gaming monitor. ADATA kaže kako ćete tijekom noćnog igranja radi ove tehnologije manje naprezati oči, a u bilo koje doba dana će prikaz boja biti živopisan.

Od ostalih proizvoda u na štandu je bilo moguće vidjeti okomito full tower kućište XPG VOLTA, tri nova konceptna PCIe Gen4 SSD-a (SAGE, INDIGO i PEARL) s brzinama čitanja/pisanja do 7000/6000 Mb/s i podrškom za NVMe 1.4 i najnoviju AMD-ovu platformu, dva nova konceptna RGB DRAM modula (XPG DARKMOON i XPG SYDYRU) s frekvencijama do 4800 MHz i kapacitetima do 32 GB, slušalice s mikrofonom XPG PRECOG i miš XPG HEADSHOT.

Ni jedan od spomenutih proizvoda trenutno nema datum izlaska ni cijene po kojima će se prodavati, a ADATA ih nije još uvela među ponudu na službenim stranicama. Ipak, ako želite biti u toku, tamo ćete pronaći sve dodatne informacije čim ih proizvođač objavi.