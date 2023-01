Apple bi mogao s novim MacBookom pogaziti još jednu Jobsovu riječ

Prema navodima obično dobro obaviještenih izvora, Apple priprema MacBook s OLED zaslonom, i to osjetljivim na dodir, što je potez koji im pokojni šef Steve Jobs nikako ne bi odobrio

Revniji pratitelji zbivanja u i oko Applea, koji znaju nešto o povijesti kompanije i turbulentnom razdoblju u kojem je njome upravljao Steve Jobs, sjetit će se nekih njegovih dizajnerskih postulata – i vidjet će da nisu baš svi preživjeli do današnjih dana. Jobs nas je zauvijek napustio prije nešto više od 11 godina, njegove ideje i dalje su vodilja Timu Cooku i ostatku uprave Applea, ali, malo po malo, ipak se udaljavaju od Jobsovog perfekcionizma i dizajnerskog puritanstva.

Prvo olovka…

Prvi primjer, kada su mnogi protumačili kako je "novi Apple" drugačiji od Jobsovog, zbio se kada je uz iPad predstavljen i prvi stylus, Apple Pencil. Jobs je bio poznat po izjavi kojom kritizira konkurenciju: "Ako vidite stylus, znate da su nešto učinili krivo". Smatrao je da nema boljeg stylusa od ljudskog prsta i da "nitko ne želi tu olovku". "Morate je kupiti, pa je stavite negdje, pa je izgubite. Fuj!" – a onda je, samo četiri godine nakon njegove smrti, iPad dobio Apple Pencil.

…potom ekran?

Slično bi se sada moglo dogoditi i s MacBookom. Jobs je za života bio veliki protivnik ekrana osjetljivih na dodir, koji bi se našli na "pravim" računalima. Prema njemu, oni su bili rezervirani za mobilne uređaje, a 2010. godine je, prilikom predstavljanja MacBook Aira, čak i istaknuo: "Površine osjetljive na dodir ne žele biti okomite". Referirao se pritom na to da se korisnici ne žele naginjati preko tipkovnice da bi dirali po zaslonu i dodao da je to ergonomski užasno.

Međutim – Jobsa nema već dugo, ekrani osjetljivi na dodir su posvuda, pa bi tako uskoro mogli osvanuti i na MacBooku. Piše tako obično pouzdani Mark Gurman na Bloombergu. On kaže kako se u Appleu naveliko priprema nova linija MacBooka, čak i MacBooka Pro s novim, OLED zaslonima, koji će nuditi touchscreen. "Fuj", možda bi im na to rekao Jobs?

Prelazak na OLED ekrane u Appleovoj liniji prijenosnika očekivan je i logičan potez, kao što je to bio i prelazak na vlastite ARM čipove. No, kako će se sučelje macOS-a, prilagođeno prije svega mišu i Appleovom velikom trackpadu, nositi s dodirima prsta – to tek trebamo vidjeti.