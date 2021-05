Asus predstavio svoje mobilne tigrove

Asus je jučer putem YouTubea s igračima diljem svijeta podijelio novitete u svojoj gâmi laptopa Republic of Gamers. Povod za lansiranje novih modela je dostupnost nove, 11. generacije Intelovih procesora Core, no u varijanti s potrošnjom od 45 W, što ih čini prikladnim za laptope visokih performansi.

Procesori razvijani pod imenom Tiger Lake već su mjesecima dostupni u nisko-potrošnoj varijanti od 15 W, koja pogoni brojne moderne lagane laptope. Zahvaljujući višoj vršnoj potrošnji, procesori Tiger Lake-H mogu ponuditi osjetno više performanse od svoje štedljive braće. Tiger Lakeovi, odnosno, 11. generacija Intelovih procesora Core, specifični po korištenju 10-nanometarskog SuperFIN procesora, nove x86 jezgre Willow Cove i Xe integrirane grafike. Tu je također i 20-kanalni kontroler PCIe 4.0 koji omogućava istovremeno spajanje i grafičke kartice i NVMe SSD-a, te integrirani Thunderbolt 4.

Tiger Lake-H specifikacije Model Jezgre / Threadovi Osnovni takt Turbo (2 jezgre) Turbo (do 4 jezgre) Turbo (do 6/8 jezgri) L3 cache Xe GPU GPU takt i9-11980HK 8C/16T 2,6 GHz 5,0 GHz 4,9 GHz 4,5 GHz 24 MB 32 1.450 MHz i9-11900H 8C/16T 2,5 GHz 4,9 GHz 4,8 GHz 4,4 GHz 24 MB 32 1.450 MHz i7-11800H 8C/16T 2,3 GHz 4,6 GHz 4,5 GHz 4,2 GHz 24 MB 32 1.450 MHz i5-11400H 6C/12T 2,7 GHz 4,5 GHz 4,3 GHz 4,1 GHz 12 MB 32 1.450 MHz i5-11260H 6C/12T 2,6 GHz 4,4 GHz 4,2 GHz 4 GHz 12 MB 32 1.400 MHz

ROG Zephyrus S17

Udarni Asusov model s novom linijom procesora je ROG Zephyrus S17. Riječ je kompaktnom (kućište debljine 19,9 mm) 17-inčnom laptopu kojim Asus cilja na igrače i korisnike koji trebaju vrhunske performanse za kreativne aplikacije. Od procesora na raspolaganju su i9-11900H i i7-11800H, a od grafike RTX-ice 3060, 3070 ili 3080. Treba napomenuti da su kartice i procesori konfigurirani za visoku potrošnju (kartice do 140, a procesori do 90 W), čime su zajamčene performanse u praksi. Intel je lansirao dvije linije procesora, za poslovne i obične korisnike. U potonjoj se nalazi pet procesora koji raspolažu s šest ili osam jezgri, s tim da slabiji modeli (i5) imaju i upola manji L3 cache od 12 umjesto 24 MB. Vršni takt procesora je 5 GHz u slučaju najmoćnijeg modela i9-11980HK, s tim da ovaj procesor jedini podržava overklokiranje.

Da bi procesor i grafička kartica mogli tako dobro "potegnuti", brine se i napredno hlađenje. Asus već dvije godine u svojim ROG laptopima kao sučelje između procesora i hladnjaka koristi tekući metal, a ne klasičnu termalnu pastu. Tu je također i sustav AAS Plus Cooling koji omogućava lakše uvlačenje zraka. Naime, tipkovnica se na ovom laptopu odiže od ostataka baze do kuta od 5 stupnjeva čime je istovremeno postignuta bolja ergonomija za tipkanje, te dodatni prostor za uvlačenje zraka u rashladni sustav. Tipkovnicu inače krase opto-mehaničke tipke i programibilno RGB osvjetljenje. U hardverskom smislu S17 specifičan je i po tome što podržava ugradnju čak tri M.2 SSD-a.

Zavisno o tome da li laptop kupuje igrač ili kreativac, varirat će i specifikacije ekrana. Igračima je namijenjen 165-hercni WQHD (dakle 1440p) IPS ekran s podrškom za G-Sync i Advanced Optimus te 100-postotnom pokrivenošću DCI-P3 palete boja. Ako ste pak skloniji višoj razlučivosti, tu je 120-hercni 4K ekran s podrškom za Adaptive-Sync i jednakom mogućnošću prikaza boja. Potpuno multimedijsko iskustvo osigurat će zvučni sustav koji se sastoji od šest zvučnika s podrškom za Dolby Atmos.

ROG Zephyrus M16

Osim impresivnog 17-inčnog Zephyrusa, Asus je predstavio i 16-inčni ROG Zephyrus M16. Mjesto ovog modela u Asusovoj je ponudi do sada ispunjavao Zephyrus M15, laptop s 15-inčnim ekranom, a inovacija koju donosi M16 je iznimno povoljan omjer ekrana i tijela zbog čega ovaj laptop u kućištu koje je manje od prošlogodišnjeg modela M15 može ponuditi 16-inčni ekran. Točnije, omjer ekrana i tijela kod M16-ice je visokih 94%. Ekran je specifičan po omjeru stranica 16:10, a nudi podršku za Adaptive-Sync, 165-hercno osvježavanje te razlučivost WQHD uz 100-postotnu pokrivenost DCI-P3 palete boja.

Od procesora je na izbor dostupan samo i9-11900H, no ponuda grafičkih kartica je nešto zanimljivija budući da su na raspolaganju modeli RTX 3070, 3060, ali 3050 Ti. Ova posljednja kartica do sada nije bila dostupna na tržištu, a Nvidija ju je lansirala zajedno s još slabijim modelom RTX 3050 istog dana kada i Intel nove procesore. Kao što smo i očekivali, ove nove kartice donose podršku za hardverski ray tracing i u najniži segment diskretne grafike u kojem su do sada bili modeli iz serije GTX (1650, 1660). Dvije nove kartice imaju po 2.560 i 2.048 CUDA jezgri, 4 GB GDDR6 memorije spojenih preko 128-bitnog sučelja, a TDP im može biti podešen od 35 do 80 vata. Osim u novi M16, Asus je nove Nvidijine kartice ubacio i u neke postojeće laptope – Flow X13, Strix G15 i G17 te Zephyruse G15 i G14.

No to nije sve. Za kraj Asusovci nisu ostavili hardver već modu. Marka Republic of Gamers već je godinama sinonim za ljubitelje igranja na PC-ju, pa je Asus odlučio dodatno kapitalizirati na ovoj činjenici predstavljanjem markiranih modnih dodataka. S tim ciljem glavni je Asusov dizajner kreirao modnu liniju </ROG> (čita se ROG slash) koja je prema njegovim riječima inspirana esports natjecanjima, PC igrama, Cyberpunkom (tu se misli na igru Cyberpunk 2077), trendi stilom i kodiranjem (otuda i korištenje HTML-ovog end taga u kontekstu imena modne marke). U sklopu modne linije </ROG> za sada su dostupne tri torbe te tri kape sa šiltom.

Nove modne dodatke baš kao i nove laptope moguće je proučiti i virtualno. Asus ih je naime dodao u svoju promotivnu igru ROG Citadel XV koja je besplatno dostupna na servisu Steam.