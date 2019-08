Asus Ryzenima opremio i prijenosnike iz serije ZenBook 14

Asusu nije strana ugradnja AMD-ovih procesora u svoje laptope, jedan takav predstavljen je krajem svibnja 2019. – ZenBook Flip 14. Sada par mjeseci kasnije Asus je odlučio Ryzene ugraditi i u druge laptope iz serije ZenBook 14.

Za sada su dva takva modela – ZenBook 14 UM433DA i ZenBook 14 UM431DA, a u planu je i treći koji će imati nešto veći, 15,6“ zaslon. Inače novi ZenBook laptopi međusobno se i ne razlikuju previše, oba se mogu opremiti AMD-ovim Ryzen 5 3500U i Ryzen 7 3700U procesorima, s do 16 GB RAM-a te sa skladišnim prostorom kapaciteta do 1 TB (PCIe x4 SSD) ili do 512 GB (PCIe x2 SSD).

Zaslon kod oba modela također ima istu dijagonalu (14“) te razlučivost (1.920 x 1.080 točaka) i oba zaslona su obična, tj. nisu touchscreen. Prve razlike primjetne su upravno kod zaslona. Naime, model UM433DA ima manje okolne rubove (2,9 i 3,3 milimetara) u odnosu na UM431DA (6,45 milimetara). Shodno tomu i omjer između zaslona i kućišta je u korist UM433DA modela 92% : 86%.

ZenBook 14 UM433DA izrađen je od kvalitetnijih materijala, ima manje kućište, a time i manju masu (oko 1,2 kilograma). Primjerice Touchpad je kod ZenBooka 14 UM433DA prekriven staklom, a kod ZenBooka 14 UM431DA plastikom (PET). Touchpad ima integrirani numerički dio i podršku za geste (do četiri prsta).

Što se ostale opreme tiče, novi ZenBook 14 laptopi imaju USB 3.1 portove (UM433DA druge, a UM431DA prve generacije), USB 2.0 portove te po jedan HDMI port i čitač memorijskih kartica. Tipkovnica ima pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,4 milimetara. Naravno ne treba zaboraviti ni na stereo zvučnike i mnogima još uvijek omiljeni 3,5-milimetarski audio port.

Detaljne specifikacije oba modela dostupna su na internetskim stranicama proizvođača. Cijena i vrijeme dostupnosti za sada nisu poznati.