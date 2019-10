Brže, čvršće, pametnije - Samsung Chromebook 4

Brže, čvršće, pametnije – tako glasi moto pod kojim je Samsung predstavio novu seriju Chromebook laptopa – Chromebook 4 i Chromebook 4+. Model sa znakom plusa u nazivu opremljen je sa 15,6-inčnim (1.920 x 1.080), a model bez dodatnog znaka sa 11,6-inčnim zaslonom (1.366 x 768).

To bi bile ujedno i najveće razlike između njih, ostale razlike su tek nijanse. Primjerice, Chromebook 4 ima jedan USB-C port, a Chromebook 4+ dva. I to bi bilo to što se tiče razlika, ostale specifikacije su identične za oba modela.

Oba se temelje na Intelovom Celeronu N4000, Intelovoj integriranoj grafici UHD 600 te imaju po 4 ili 6 GB (LPDDR4) RAM-a i 32 ili 64 GB podatkovnog prostora (eMMC). Daljnja proširenja su moguća preko USB portova ili preko čitača memorijskih kartica. Inače, oba imaju i po jedan USB 3.0 port (Type-A).

Za potrebe zvuka Samsung je ugradio stereo zvučnike od 1,5W i jedan combo 3,5-milimetarski audio port na kojeg korisnici mogu spojiti slušalice ili eksterni mikrofon. Za video pozive tu je web kamera razlučivosti 720p i integrirani mikrofon. Samsung je osigurao i podršku za Gigabitni Wi-Fi i Bluetooth mreže. Nova Chromebook 4 serija opremljena je i podrškom za Google Assistanta, Android aplikacije (Google Play) te TPM čipom radi veće sigurnosti.

Chromebook 4 i Chromebook 4+ opremljeni su baterijom kapaciteta 39 Whr, koja ovisno o modelu i načinu upotrebe Chromebooka može osigurati i do 12,5 sati neprekidnog rada. Kad smo kod izdržljivosti spomenimo i MIL-STD-810G standard koji jamči kako je nova Chromebook 4 serija otporna na razlike u temperaturama, prašinu, vlagu i druge nedaće, na koje obični laptopi nisu.

Chromebook 4 ima dimenzije od 287,9 x 202,3 x 16,7 milimetara i masu od 1,18 kilograma te početnu cijenu od 229,99 USD. Veći, Chromebook 4+ uz veće dimenzije (359,7 x 244,9 x 16,5 milimetara) i masu (1,7 kilograma), ima i veću početnu cijenu – 299,99 USD. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.