Chuwi, kineska tvrtka koja je poznata po svojim cjenovno pristupačnim tabletima i laptopima pokrenula je još jednu crowdfunding kampanju. Ovog puta nastoje prikupiti novčana sredstva kako bi izradili „najpristupačniji laptop širokog zaslona“ ili jednostavnije rečeno, laptop naziva AeroBook.

Kako se već da zaključiti iz opisa kampanje, AeroBook bi trebao ponuditi sve (ili barem veći dio) što i ostali laptopi na tržištu samo po nižoj cijeni. U uspjeh kampanje ne treba sumnjati, jer su sva potrebna novčana sredstva već prikupljena, iako je do kraja kampanje ostalo više od 20 dana. Chuwi je umjesto traženih 30.000 USD uspio prikupiti više od 100.000 USD.

Prema opisu na stranicama kampanje, AeroBook bit će 13,3“ laptop, no zbog manjih rubova oko zaslona bit će manji od 12,3“ laptopa. Zaslon će se odlikovati razlučivošću od 1.920 x 1.080 točaka. Iako je kućište manje, tipkovnica i touchpad bit će nešto veći nego što je to slučaj na 12,3“ laptopu. Uz to, Chuwi obećava kako će AeroBook biti još i lagan i tanak.

Što se hardvera tiče, AeroBook temeljit će se na Intelovom Core m3-6Y30 procesoru šeste generacije (Skylake) uz kojeg dolazi i Intelova HD 515 grafika, imat će 8 GB RAM-a i 128 GB podatkovnog prostora (eMMC). Podatkovni prostor moći će se naknadno proširiti, ugradnjom dodatnog M.2 SSD-a, umetanjem memorijske kartice u integrirani čitač ili spajanjem prijenosnog HDD-a ili SSD-a preko USB porta. Kad smo kod portova, spomenimo kako će AeroBook imati dva USB 3.0 (Type-A) porta te jedan Micro HDMI i 3,5-milimetarski audio port.

Baterija će biti kapaciteta 38 Whr, što će prema navodima proizvođača, biti dovoljno za do 8 sati rada. Tipkovnica će imati pozadinsko osvjetljene tipke, a touchpad podršku za geste. Laptop će biti izrađen kombinacijom aluminija (kućište) i plastike (tipkovnica). Najavljene su dimenzije od 308,5 x 209 x 8 milimetara i masa od oko 1,25 kilograma.

U cijenu bit će uključen i operacijski sustav Windows 10. Chuwi ne navodi o kojoj se inačici Windowsa 10 radi, Home ili Pro, no za vjerovati je kako je riječ o Home inačici. U planu su tri konfiguracije – sa svaka od njih imat će po 8 GB RAM-a te po 128 GB, 256 GB i 1 TB podatkovnog prostora. Puna cijena po dolasku na tržište, u travnju 2019., iznosit će ovisno o modelu 499 USD (8/128 GB), 549 USD (8/256 GB) i 869 USD (8/1 TB).