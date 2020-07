Chuwi s CoreBookom Pro vraća Skylake na informatičku pozornicu

Većini proizvođača stolnih i prijenosnih računala s intelovim procesorima trenutno je najzanimljivija najnovija, deseta, generacija procesora. No ima i iznimki, poput kineskog Chuwija, koji su odlučili iz mirovine vratiti procesore starije generacije, točnije iz Skylake generacije. Dobra strana takve odluke je što će i cijena takvih laptopa biti niža – oko 500 eura.

Iako je Chuwi za laptop CoreBook Pro odabrao stariji model procesora (Core i3-6175U) uz kojeg dolazi i starija grafika (Iris 550) ostale komponente su na razini skupljih premium laptopa. Primjerice, cijelo kućište je od metala (aluminij), prisutni su moderni portovi, zaslon je visoke razlučivosti, a podaci se spremaju na SSD. Čak je i radna memorija DDR4 tipa, iako bi se očekivalo da bi radi dodatnih ušteda proizvođač odabrao stariju DDR3 memoriju koja je podsjetimo, 50% sporija u odnosu na DDR4 memoriju.

Inače, zaslon laptopa ima IPS panel, dijagonalu od 13“ te omjer stranica od 3:2. Razlučivost zaslona je 2K, odnosno 2.160 x 1.440 točaka. Reklamirani model koji tek treba biti predstavljen ima 8 GB RAM-a i M.2 SSD kapaciteta 256 GB. Za sada nije poznato hoće li to biti i jedina dobavljiva konfiguracija ili će u ponuditi biti i jačih modela, s više RAM-a i podatkovnog prostora.

Što se baterije tiče proizvođač najavljuje bateriju kapaciteta 46,2 Whr što bi prema službeni navodima trebalo biti dostatno za do 8 sati neprekidnog rada. Jednom kada se baterija isprazni PD2.0 tehnologija brzog punjenja pobrinut će se da se unutar jednog sata baterija napuni na 60% njezinog kapaciteta.

Chuwi ovaj laptop vidi kao alat za kreatore sadržaja

Bojom CoreBook Pro (Space Grey), ali i dizajnom podsjeća na Appleove laptope. No za razliku od njih, CoreBook ima više različitih portova te čitač memorijskih kartica. Budući je dizajnom dosta tanak (17,75 mm) izostao je standardni RJ45 port. Korisnici koji bez njega ne mogu morat će do njega doći nabavkom USB-Ethernet adaptera kojeg će moći spojiti preko USB 3.0 Type-A ili USB Type-C porta budući ih CoreBook ima oba. I to su jedini USB portovi koji su dostupni bez nabavke adaptera. USB Type-C port smješten je slijeve strane, odmah uz naponski port. Desnu stranu zauzeli su USB Type-A, 3,5-mm audio port te čitač memorijskih kartica (microSD).

CoreBook Pro podržava Wi-Fi (802.11 a/ac/b/g/n) na 2.4 i 5 GHz i Bluetooth 4.2. Tipkovnica ima tipke s pozadinskim osvjetljenjem bijele boje. Dimenzije uređaja su 289 x 219 x 17,75 milimetara, a masa 1.340 grama. CoreBook Pro u prodaju stiže 21. srpnja 2020. godine po cijeni od 499 USD. Kupci koji ga odluče nabaviti u razdoblju od 21. do 27. srpnja 2020. godine mogu iskoristiti i bon u vrijednosti 100 USD (potrebna registracija), a kao bonus uz nižu cijenu dobit će i besplatnu torbu. Nakon 27. srpnja cijena laptopa u gore navedenoj konfiguraciji bit će 560 USD.