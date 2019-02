Darter Pro je stigao po početnoj cijeni od 999 USD

Nedavno smo pisali o prijenosnom računalu Darter Pro, američke tvrtke System76. Već tada su bile poznate gotovo sve bitnije informacije osim jedne – cijene. No, i ta zadnja nepoznanica je nedavno prestala biti nepoznata – Darter Pro ima početnu cijenu od 999 USD.

Za navedeni iznos System76 nudi Intelov procesor Core i5-8265U, 8 GB RAM-a (DDR4@2.400 MHz), 120 GB M.2 SSD i jamstvo u trajanju od godinu dana. Neovisno o mogućim nadogradnjama hardvera neke komponente će uvijek ostati iste, primjerice zaslon (15,5“, FHD) i podrška za Wi-Fi i Bluetooth koja je standardna za sve konfiguracije.

No, kupcima kojima novac ne predstavlja problem System76 je omogućio slaganje znatno moćnijih konfiguracija. Darter Pro može se tako opremiti sa snažnijim procesorom Core i7-8565U, s više radne (do 32 GB RAM-a) i više podatkovne memorije (do 2 TB NVMe SSD). U slučaju da kupac odabere najbolje (najsnažnije) komponente cijena prijenosnika može ići i do 2.192 USD i to bez dodatne opreme koja je također u ponudi (prijenosni USB DVD-RW drive, dodatni punjač, torba i drugo).

Prema internim testiranjima laptop bi s jednim punjenjem baterije (54,5 Whr) trebao omogućiti do 7 sati rada. Sa softverske strane je dakako Linux, a kupcima su na raspolaganju dva okusa - čisti Ubuntu (18.04 LTS ili 18.10) ili prilagođeni Pop!_OS koji se također temelji na Ubuntuu, ali ga je System76 zamislio tako da korisnika ne ometa u radu kako bi se mogao usredotočiti na rad.

Ono što je posebno zanimljivo je da System76 na svojoj dostavnoj karti između 61. zemlje svijeta ima i Hrvatsku. No, tipkovnica ima isključivo američke oznake i američki raspored tipki. Na tvrtkinim stranicama stoji kako je vrijeme između narudžbe i slanja kupcu između 6 i 10 radnih dana jer se svaki prijenosnik sastavlja tek po potvrđenoj narudžbi.