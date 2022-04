Dell: nova rješenja za snažnije korisničko iskustvo hibridnog rada

Dolaskom pandemije dio korisnika se preselio iz poslovnih ureda u kućne čime su i započeli s hibridnim načinom rada. I dok se u početku takav način rada smatrao izuzetkom u Dellu smatraju kako se takav način rada sada već može smatrati standardom. Prema novom istraživanju tvrtke Dell Technologies, 44% ispitanika smatra da im njihovi voditelji trebaju omogućiti odabir željenog načina rada, kao i da im pruže potrebne alate i infrastrukturu za obavljanje zadataka. Shodno tomu, ovih su dana predstavili nova rješenja za koja smatraju kako će korisnicima osigurati snažnije iskustvo hibridnog rada.

Dell Optimizer

Predstavljena je najjača 14-inčna prijenosna radna stanica u industriji, najmanje 14-inčno poslovno osobno računalo na svijetu s omjerom rezolucije 16:10 te prva priključna stanica sa stalkom za punjenje pametnih telefona i bežičnih slušalica s podrškom za Qi. Na čelu novog komercijalnog portfelja nalazi se integrirani softverski paket na temelju AI naziva Dell Optimizer koji pokreće najinteligentnija svjetska računala s ugrađenim AI za iskustvo s više mogućnosti kolaboracije i personalizacije. Dell optmizer moguće je modularno instalirati, gdje korisnici i IT administratori mogu samostalno na fleksibilan način odabrati koje su im značajke potrebne. U ponudi je nekoliko opcija na području privatnosti, povezanosti i suradnje. Za početak, na polju privatnosti korisnik može iskoristiti značajke inteligentne privatnosti (Intelligent Privacy Features) za skrivanje osjetljivih informacija na njihovom zaslonu ako se detektira uljez u sustavu. Računalo se tako može automatski zatamniti kada korisnik nije pogledom usmjeren na zaslon za zaštitu ključnih podataka, pri čemu se štedi i energija. Dell Optimizer donosi prvu u svijetu simultanu multi-network konekciju koja korisnicima omogućuje povezivanje na dvije žičane ili bežične mreže odjednom za brži transfer podataka i preuzimanje uz do 30% manju latenciju. Dell Optimizer donosi i poboljšano uklanjanje pozadinske buke, dodatno smanjujuću pozadinsku buku za korisnika i druge u pozivu.

Dell Latitude 9430 i Latitude 7330 Ultralight

Kako bi hibridni način rada bio što jednostavniji Dell je predstavio nova prijenosna računala i linije Latitude koja su opremljena novim Intelovim procesorima 12. generacije, podrškom za 5G i Intel Wi-Fi 6E mreže. Uz Latitude 9430 - ultra-premium prijenosno računalo, 2 u 1 dizajna, zaslona dijagonale 14“ i omjera 16:10 Dell je predstavio i prijenosnik Latitude 7330 Ultralight za kojeg navodi kako je najmanje i najlakše 13,3-inčno prijenosno računalo težine manje od jednog kilograma. Njegova glavna značajka je velika dostupnost različitih ulaza za priključke. Nova Latitude 7000 serija prijenosnih računala donosi više performanse procesora te opcije za DDR5 memoriju, dok se u isto vrijeme unaprjeđuje sustav hlađenja te akustika.

Dell Premier Rechargeable Active Pen

Korisnik može upariti Latitude 2-u1 modele s novom Dell Premier Rechargeable Active Pen olovkom, prvom takvom aktivnom digitalnom olovku u svijetu s praćenje tile lokacije koje se mogu locirati putem Bluetootha. Kasnije će Dell također predstaviti i nove modele u sklopu Latitude 5000 serije prijenosnih računala, kao i novi Latitude 3330 model.

Dell Precision 5470, 5570 i 5770

Za profesionalne radnike i kreativce Dell je predstavio nove prijenosne radne stanice Precision 5470, 5570 i 5770 te USB-C monitore razlučivosti 4K iz serije UltraSharp. Precision 5470 može se opremiti s Intelovim procesorima 12. generacije (do Core i9), do 64 GB RAM-a (DDR5) i s do 4 TB podatkovnog prostora. U ponudi su Nvidijina diskretna RTX A1000 (4 GB GDDR6) te Intelova integrirana Arc Pro A30M grafička kartica. Ovaj model ima 14“ zaslon dok druga dva imaju zaslone dijagonale 15“ i 17“.

Dell UltraSharp 27 i UltraSharp 32

Dell UltraSharp

U ponudi monitora nalaze se dva nova modela – UltraSharp 27 i UltraSharp 32. Oba su opremljena IPS Black tehnologijom koja osigurava bogat kontrast, duboku crnu boju te unaprijeđene kutove gledanja i zaslonima razlučivosti 4K. Tehnologija ComforView Plus osigurava udobnost očiju, odnosno sprečava njihov zamor tijekom dugotrajnijeg rada. Za spajanje s računalima koristi se USB-C port.

Dell Dual Charge Dock

Od dodatne opreme Dell izdvaja Dual Charge Dock – prvu takvu priključnu stanicu na tržištu sa stalkom za bežično punjenje mobilnih uređaja poput pametnih telefona i slušalica s podrškom za Qi tehnologiju. Nadalje tu je i mogućnost podrške i za do dva 4K monitora.

Dell Thunderbolt Dock

Thunderbolt Dock zahvaljujući modularnom dizajnu podržava jednostavnu nadogradnju iz prijašnje generacije donoseći super-brzo punjenje pomoću Thunderbolt 4 dok Universal Dock omogućava konzistentno iskustvo za bilo koje USB-C prijenosno računalo te visok broj ulaza za priključke u jednom univerzalnom postolju.

Za sudionike čestih videokonferencija Dell je pripremio Speakerphone i Slim Conferencing Soundbar – najinteligentniji spikerfon i soundbar na tržištu s podrškom za Microsoft Teams. Neke od značajki su otklanjanje pozadinske buke pomoću umjetne inteligencije bez oštećivanja kvalitete ljudskih glasova.

Connected Provisioning servis Dell je proširio u 37 novih zemalja diljem Europe, Bliskog Istoka i Afrike (regija EMEA) te Australije. Ova usluga opskrbe na temelju clouda ubrzava konfiguriranje uređaja za brzu isporuku diljem svijeta, odmah spremnih za korištenje nakon otvaranja iz pakiranja.

Kako je zadnjih godina u svijetu ekologija postala bitna stavka prilikom izrade i pakiranja uređaja tako je i Dell u središte svakog novog proizvoda stavio naglasak na održivi razvoj i sigurnost. Novo pakiranje je izrađeno od 100% recikliranih i obnovljivih materijala koje je ponovno moguće u potpunosti reciklirati. Novo pakiranje dostupno je na novim Latitude prijenosnim računalima, Precision prijenosnim radnim stanicama te XPS 13 Plus modelu. Svako novo Dell Latitude računalo sada koristi i povratnu točku za samostalno popravljanje kako bi se operativni sustav jednostavno vratio na prethodnu razinu nakon katastrofalne pogreške.

Novi modeli Dell Latitude prijenosnih računala, Precision radnih stanica te ostalih predstavljenih računalnih dodataka i servisa bit će dostupni na Hrvatskom tržištu tijekom travnja.