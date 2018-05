HP Omen 15 (2018) - novi dizajn i snažniji hardver

HP je za ovu godinu predstavio novo prijenosno računalo za igrače iz svoje serije Omen. Riječ je o prijenosniku Omen 15 (2018) koji je uz noviji i snažniji hardver dobio i lagani redizajn.

Po pitanju vanjštine, HP je smanjio debljinu rubova oko zaslona te širinu i debljinu kućišta što je u konačnici rezultiralo nešto manjim ukupnim dimenzijama prijenosnika. Rubovi oko zaslona su manji za oko 65% (bočni) i 35% (gornji) dok je kućište uže za 7,4% i za 4,6% tanje u odnosu na prošlogodišnji model. U prepoznatljivu crveno-crnu kombinaciju boja serije Omen HP nije dirao.

Kao što se može vidjeti iz priložene fotografije na kojoj se nalaze prošlogodišnji i ovogodišnji model – HP je ponešto promijenio i dizajn unutarnjeg dijela – vizualno jedna šarka je zamijenjena dvjema, a tipke za navigaciju (strelice) nisu više vizualno izdvojene od ostatka tipkovnice. Kraj tipkovnice na novom modelu je označen jednom jasnom, neprekinutom linijom. Također i tipke W,A,S,D više nisu u potpunosti obojane crvenom bojom, već samo diskretnim svjetlosnim obrubom u boji prema želji korisnika.

HP Omen 15 (2018) moći će se nabaviti u konfiguraciji sa 15,6-inčnim zaslonima FHD i 4K rezolucije i brzinom osvježavanja od 60 Hz. U ponudi će biti i 15,6-inčni zaslon FHD rezolucije s brzinom osvježavanja od 144 Hz. Uz pojedine konfiguracije bit će dostupna i podrška za Nvidia G-Sync tehnologiju.

Što se procesora tiče, HP je igračima za ovu godinu pripremio široku ponudu Intelovih Core i5 i Core i7 procesora sa četiri i šest jezgri iz najnovije, osme generacije. Omen 15 (2018) moguće je opremiti s do 32 GB RAM-a (DDR4 @ 2.666 MHz) te različitim PCIe SSD (do 512 GB) i HDD (do 1 TB) opcijama. U ponudi će biti i Intelova Optane memorija.

Desno - Omen 15 (2018)

Dobar igrači prijenosnik ne može i bez dobre grafike. Taj dio je HP riješio uz pomoć Nvidije. Omen 15 (2018) moći će se nabaviti s Nvidijim grafičkim karticama, od GTX-ice 1050 Ti do GTX-ice 1070 Max-Q. da bi sve komponente ostale na prihvatljivim temperaturama tijekom rada HP je dodao dodatne otvore na kućište te nove ventilatore s većim lopaticama.

Baterija prijenosnika ima kapacitet od 70 Whr, što je prema navodima proizvođača dovoljno za do 6 sati i 15 minuta mješovite uporabe, surfanja, pisanja tekstova i gaminga dakako. Detaljnije specifikacije možete proučiti na službenim internetskim stranicama proizvođača.

Što se cijena tiče najpovoljnija konfiguracija stajat će oko 980 USD, a najsnažnija (sa GTX-icom 1070 Max-Q) oko 1.700 USD. HP Omen 15 (2018) u trgovine stiže krajem srpnja (29. srpnja 2018.).